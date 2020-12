Euphoria: tout ce qui s’est passé dans l’épisode spécial de la série HBO

La production de la deuxième saison de «Euphoria» a été interrompue en raison de la pandémie de coronavirus, et pour empêcher les fans d’attendre trop longtemps, HBO a créé une émission spéciale de Noël intitulée ‘Les problèmes ne durent pas éternellement‘, qui montre Rue aux prises avec ses addictions.

Après que Jules quitte Rue à la gare, elle retombe dans la drogue, donc le chapitre spécial commence par un fantasme heureux: Jules est allongé dans son lit et le personnage de Zendaya la réveille avec plusieurs baisers, mais quand elle part étudier Rue va aux toilettes et écrase des pilules, c’est ainsi que se montre la réalité.

Rue est dans un restaurant ouvert toute la nuit et parle à Ali, son sponsor en 12 étapes. Elle essaie de le convaincre qu’elle va mieux et qu’elle a même trouvé son équilibre, mais Ali remarque qu’elle est droguée.

L’épisode spécial de « Euphoria » commence par une hallucination de Rue (Photo: HBO)

LA CONVERSATION DE RUE ET D’ALI

Au cours de leur conversation d’une heure, Rue et Ali échangent diverses idées. Tout d’abord, le sponsor essaie d’expliquer qu’au lieu de voir la sobriété comme une faiblesse face à ses problèmes, il devrait la considérer comme sa meilleure arme. Mais elle répond: « A vrai dire, la drogue est probablement la seule raison pour laquelle je ne me suis pas suicidé. »

Le dialogue nous permet également d’en savoir plus sur Ali, qui s’appelait auparavant Martin et qui a changé de nom lors de sa conversion à l’islam. Il a été abstinent pendant 12 ans et bien qu’il ait rechuté pendant un an et demi, il est resté abstinent depuis sept ans. Il est également révélé qu’il a deux filles plus âgées.

Quand Ali sort pour passer un appel, Rue reçoit un SMS de Jules et s’effondre à nouveau. Il explique ensuite que même s’il essaie, il reste à l’étape 2 de son programme: l’idée qu’une puissance supérieure à nous-mêmes peut nous ramener à la raison. Bien que le personnage de Colman, Domingo, considère qu’il est impératif de croire en quelque chose, Rue n’a pas cru en Dieu depuis la mort de son père.

Colman Domingo joue Ali dans « Euphoria » (Photo: HBO)

Rue réfléchit à tout ce qui lui arrive et en vient même à penser que c’est une punition pour la façon dont elle est, elle commence à énumérer ses erreurs jusqu’à ce qu’Ali l’arrête et souligne que les drogues changent les gens.

Après qu’Ali lui ait assuré que si elle continue à prendre de la drogue, elle perdra plus de choses et elle-même, Rue s’effondre et dit: «Je n’ai vraiment pas l’intention d’être ici aussi longtemps. Je ne veux pas en faire partie. Je ne veux même pas en être témoin. «