Euphoria se renouvelle pour la saison 3 chez HBO

C’est officiel: Euphorie sera de retour pour la saison 3. Bien que ce soit sans aucun doute une excellente nouvelle pour les fans de la série, ce n’est pas exactement la surprise du siècle. Euphorie est devenue l’une des émissions les plus populaires de HBO, une tendance qui s’est accentuée avec sa deuxième saison acclamée. Il a été récemment rapporté comment la saison 2 a réussi à augmenter le nombre de téléspectateurs de la première saison de près de 100 %. Maintenant, la nouvelle a été officialisée, comme annoncé par HBO vendredi.

« Sam, Zendaya, et toute la distribution et l’équipe de Euphorie ont porté la saison 2 à des sommets extraordinaires, défiant les conventions et la forme narratives, tout en conservant son cœur », a déclaré Francesca Orsi, vice-présidente de la programmation de HBO, dans un communiqué, par TVLine. « Nous ne pourrions pas être plus honorés de travailler avec cette équipe douée et extrêmement talentueuse ou plus excités de poursuivre notre voyage avec eux dans la saison 3. »

Euphorie est créé, réalisé et écrit par le producteur exécutif Sam Levinson. Basé sur la série Iraeli du même nom, le spectacle suit l’adolescente Rue (Zendaya) dans son voyage pour trouver l’espoir tout en faisant face aux pressions du chagrin et de la dépendance. La série met également en vedette Hunter Schafer, Nika King, Eric Dane, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid et Austin Abrams.

Euphorie a été créée pour la première fois sur HBO en 2019 et a été renouvelée pour sa deuxième saison peu de temps après. Deux émissions spéciales d’une heure ont été diffusées en 2020 et 2021 pour combler l’écart entre les deux saisons avant la première de la saison 2 sur HBO en janvier. Espérons que l’attente de la saison 3 ne soit pas aussi longue que les fans ont dû tenir pour la saison 2.

Zendaya est entrée dans l’histoire avec une performance primée aux Emmy sur Euphoria





HBO

Euphorie est également une émission record grâce à Zendaya à la tête du casting avec son rôle principal. Pour son rôle de Rue, Zendaya a remporté le Primetime Emmy Award de la meilleure actrice principale dans une série dramatique. Cette victoire fait d’elle la plus jeune récipiendaire de ce prix. Certes, la série ne serait pas la même avec n’importe qui d’autre dans le rôle de Rue. Jusqu’aux talents de danseur du personnage, Zendaya a beaucoup fait pour s’approprier ce rôle.

« Ouais, je veux dire, il semble que ses moments les plus heureux soient aidés d’une manière ou d’une autre », a déclaré Zendaya à propos de la danse de son personnage, par Decider. « Je pense que ces moments nous rappellent pourquoi elle le fait en premier lieu. Je pense que c’est sa façon de faire face à la vie et d’essayer de rester au-dessus de l’eau et d’être heureuse de la seule façon qu’elle sait faire. Je pense que c’est un moment pour elle, quand on vit à l’intérieur de son cerveau, c’est joyeux et beau jusqu’à ce qu’on fasse un zoom arrière et qu’on se souvienne de ce qui se passe. Il y a une très dure réalité dans ce qui lui arrive. »

Euphorie conclura sa deuxième saison le dimanche 27 février sur HBO. La série peut également être diffusée sur HBO Max. Le câbleur n’a pas encore fixé de date de première pour la troisième saison.





