‘Euphoria’ Saison 2: Tous les derniers détails Breakout HBO Series de Zendaya?

Les fans de la série dramatique Euphoria de Zendaya peuvent se réjouir, car la deuxième saison de la série à succès de HBO mettant en vedette la distribution la plus féroce de lycéens à la télévision est maintenant disponible! Oui, tu l’as bien lu. Zendaya a reçu une nomination historique aux Emmy Awards pour son rôle de Rue Bennett (ado addict) aux 72e Emmy Awards. HBO a renouvelé la série, un mois seulement après sa première à l’été 2019. Le renouvellement confirme que les choses évoluent dans le bon sens pour la saison. Des stars comme Hunter Schafer (ci-dessus), Barbie Ferreira, Jacob Elordi, la disparition d’Alexa et Alexa Delaney (ci-dessous) ont déjà été confirmées.

Alors que les principaux détails de la saison très attendue sont toujours gardés secrets, voici tout ce que vous devez savoir sur le prochain chapitre d’Euphoria.

Quand sort la saison 2 d’Euphoria ?

La date de sortie de la prochaine saison n’a pas encore été annoncée par les producteurs, mais les fans peuvent être sûrs que c’est en préparation grâce à Zendaya. Elle a partagé le premier aperçu sur Instagram de la deuxième saison. La star a partagé un aperçu exclusif des prochains épisodes. Il montrait Rue (elle-même), Jules Hunter Schafer et Jules (Hunter Schafer) se regardant dans le couloir de l’école. « Joyeux 2e anniversaire @euphorie… à bientôt Zendaya » était la légende.

En raison des limitations de COVID-19, l’objectif initial de sortir cette saison en 2020 a été retardé à plusieurs reprises. Le président de HBO, Casey Bloys, a déclaré à Deadline qu’Euphoria commencerait le tournage de la deuxième saison au début de 2021. Les fans peuvent donc s’attendre à une sortie fin 2021-début 2022. Des sources rapportent que la production a commencé le 5 avril à Los Angeles.

Deux épisodes spéciaux créés entre-temps

Pour s’assurer que les téléspectateurs ne soient pas déroutés par le long intervalle entre les saisons 1 et 2, les réalisateurs ont sorti deux épisodes Euphoria, en décembre 2020 et janvier 2021. Le premier (intitulé Les problèmes ne durent pas toujours) concerne Rue, qui a quitté le station en décembre 2020 puis a rechuté à l’heure de Christman. Le second, F*CK Everyone Who’s Not A Sea Blob), concerne également la saison des vacances. Il se concentre sur Jules. InStyle a parlé exclusivement à l’acteur et a taquiné qu’il envisageait de filmer des épisodes de bridge.

Euphorie Saison 1 Scénario

La série télévisée dramatique américaine pour adolescents, celle de Sam Levinson, est vaguement basée en partie sur une mini-série télévisée israélienne. Il relate les expériences des adolescents du secondaire à travers leurs relations avec la drogue, le sexe (drogue), l’amour, l’identité, les traumatismes et les amitiés. Lors de la finale de la saison, Rue a retrouvé Jules après s’être remis d’une infection rénale. Nate n’a pas pu avoir d’érection et Maddy le confronte à la sexualité de sa partenaire. On peut également voir Cassie mettre fin à ses grossesses alors que Kat recherche Ethan.

Cela se termine par Rue confrontant Nate. Nate menace Cal, mais Nate parvient pacifiquement à mettre fin à leur relation. Rue est censée accompagner Jules, mais Jules décide de voyager seul dans un train. Elle rentre chez elle, sniffe des opioïdes et a une hallucination musicale vive et mémorable. Son sort est inconnu.

