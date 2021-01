Euphoria: réactions après la première du deuxième épisode spécial

Fans de ‘Euphorie’ passé un excellent week-end, car le deuxième épisode spécial de la série est enfin arrivé, appelé ‘F * ck quiconque n’est pas une goutte de mer’, qui se concentrait principalement sur Jules, interprétée par Chasseur Schafer, selon son synopsis officiel: « Il suivra Jules pendant les vacances de Noël en réfléchissant à l’année ».

‘Les problèmes ne durent pas éternellement’ a été le premier à arriver début décembre et s’est concentré sur Rue, incarné par Zendaya, après Jules la déposera à la gare et rechutera. Il a été très bien reçu par les adeptes, qui ont appris le lendemain les informations de la deuxième partie de ces chapitres qui ils fonctionnent comme une connexion entre les saisons 1 et 2.

« Partie 2: Jules » se déroule dans une séance de thérapie, où elle a été ramenée à la maison par ses parents après avoir tenté de s’enfuir, et c’est pourquoi elle a commencé ce traitement pour analyser les raisons de cette décision. Les fans ont pu voir cet épisode à partir de vendredi sur HBO Max et HBO GO, mais ceux qui préfèrent le voir en direct sont arrivés ce dimanche. Découvrez leurs réactions sur les réseaux!

Le nouvel épisode spécial d’Euphoria est très bon, il me fait penser que la haine irrationnelle que je ressens envers de nombreux personnages de séries et de films disparaîtrait peut-être en connaissant leur version de l’histoire. pic.twitter.com/bd9cfRngu6 – BRISSA (@brissaflorian)

25 janvier 2021





brisé après avoir regardé Euphoria, quel morceau de série, quelle musique, quelles images et personnages spectaculaires – Sofi Carmona ⚡️ (@sofisca)

25 janvier 2021





En toi je me sens très identifié avec Jules et bien ce nouveau chapitre d’euphorie restera coincé dans ma tête jusqu’à ce qu’un nouveau chapitre … – megan (@kissmeandrun)

25 janvier 2021





En général, les deux chapitres ont été un succès tant pour les critiques que pour les fans du programme, car il parvient à fonctionner comme un pont entre le premier épisode et le second, qui pour le moment n’a pas commencé ses enregistrements et n’a pas de date de sortie officielle, il faudra donc attendre une annonce de HBO.

La vérité est que ces aperçus réalisés par le créateur Sam Levinson ont été appréciés du public, mais ont également précisé que attendre des nouvelles de la saison 2 à venir, car les fans veulent savoir comment le voyage de Rue (Zendaya) et Jules (Hunter Schafer).