HBO Max

La série mettant en vedette Zendaya a terminé son deuxième volet en 2022. Elle n’a pas encore confirmé son retour.



Euphoria: quand pourrait la première de la saison 3

EuphorieProtagonisée par zendaya et transmis en HBO et HBO Max, continue de captiver le public avec son intrigue puissante. La série suit la vie de rue, une toxicomane en rétablissement, alors qu’elle navigue dans les défis de l’amour, de la drogue, de l’identité et de l’amitié. Avec son style visuellement époustouflant et ses performances exceptionnelles, Euphoria est devenu un phénomène télévisuel.

Francesca Orsiresponsable des drames de HBOa récemment parlé avec Date limite sur l’avenir de la série. « Nous sommes très fiers » dit autour de la réception d’émissions comme Le dernier d’entre nous, Maison du Dragon, Le Lotus Blanc et Euphorie.

Les fans de Euphorie ils ont dû attendre deux ans et demi entre la première et la deuxième saison. Ce retard était en partie dû à la complexité des scripts et en partie aux difficultés causées par la pandémie. Pendant ce temps, deux épisodes spéciaux centrés sur les personnages de Jules et ruequi a servi de pont émotionnel entre les saisons.

Maintenant, l’attente pour la troisième saison pourrait être encore plus longue. orsi révélé que la grève des scénaristes la WGA (Writers Association of America) forcera le démarrage de la production de la série à être retardé. « Nous ne pouvons pas commencer à tourner donc l’arrivée de cette série (idéalement en 2025) sera déterminée lorsque nous pourrons reprendre avec Sam”a déclaré à propos du créateur de la série, Levinson.

+La nouvelle série de Sam Levinson pour HBO

Sam Levinson est sur le point de créer une nouvelle mini-série en HBO qui a également retardé l’écriture de Euphorie. Il s’agit de l’idolequi produit et met en vedette Le weekend. « Après une dépression nerveuse a déraillé la dernière tournée de Jocelyne (Lily-Rose Depp), elle est déterminée à récupérer son statut légitime de pop star américaine la plus grande et la plus sexy. Votre passion ravive avec Tedros (Abel ‘The Weeknd’ Tesfaye)un entrepreneur de boîte de nuit au passé sordide »dit le synopsis officiel.

