Euphoria: quand, à quelle heure et comment regarder le deuxième épisode spécial de la série

2020 n’a pas été l’année de la deuxième saison de ‘Euphorie’ sur HBO, mais au moins la production a donné à ses milliers de fans l’occasion de voir une histoire qui sert de pont entre les deux épisodes. Le 4 décembre, il a frappé les écrans des utilisateurs de HBO Max le premier épisode spécial, tandis que pour les autres utilisateurs de HBO, il est arrivé le dimanche 6.

Le créateur Sam Levinson Il a rapporté que il y aura une saison 2, mais ces chapitres ont pour but de maintenir l’histoire et d’avoir un lien avec le futur. Le premier s’appelait ‘Les problèmes ne durent pas éternellement’: « Après que Jules l’ait déposée à la gare et ait rechuté, le premier épisode suit Rue alors qu’elle fête Noël ».

Comme indiqué précédemment, après la diffusion du premier chapitre, ils allaient donner toutes les informations du second. HBO l’a publié sur les réseaux sociaux lundi 7 dans l’après-midi et est revenu pour générer les commentaires des fans, qui ont été émus par ce qu’ils ont vu en premier lieu.

Le deuxième épisode spécial sera ‘Partie 2: Jules’ et il sera appelé ‘F * ck quiconque n’est pas une goutte de mer’ et se concentrera sur Jules, interprétée par Chasseur Schafer, qui a co-écrit le chapitre et a été coproducteur exécutif. Ils ont également publié le synopsis officiel: « Il suivra Jules pendant les vacances de Noël en réfléchissant à l’année ».

+ Quand et à quelle heure aura lieu le deuxième épisode spécial d’Euphoria?

L’épisode ‘F * ck Anyone Who’s Noy A Sea Blob’ la Dimanche 24 janvier.

Argentine et Uruguay: 23h00

Mexique, Pérou et Colombie: 21h00

États-Unis: 19h00 PT – 22h00 ET

+ Comment regarder le deuxième épisode spécial d’Euphoria?

Pour le voir, vous devez être un utilisateur de HBO, et de cette façon, vous pourrez profiter du chapitre en direct au moment où ils s’établiront ou vous le verrez quand vous le pourrez sur demande. De plus, ceux qui sont abonnés à HBO Max, pourraient avoir la possibilité de le voir le 22 janvier, deux jours avant, comme cela s’est produit avec le premier.