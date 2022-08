« Euphoria » : pourquoi Barbie Ferreira ne reviendra pas en Kat dans la saison 3

Six mois après finale de la deuxième saison de « Euphoria »enfin il y a des nouvelles sur le troisième opus de la série HBO, mais ce ne sont pas des nouvelles pour les fans de la fiction mettant en vedette Zendaya et, surtout, pour les fans de Barbie Ferreira, puisque Kat ne fera pas partie des nouveaux épisodes.

Via son compte Instagram officiel, l’actrice et mannequin américaine de 25 ans a annoncé que ne jouera plus Kat Hernandez pendant la troisième saison et son personnage bien-aimé a dit au revoir.

« Après quatre ans à incarner le personnage le plus spécial et énigmatique comme Kat, je dois dire au revoir avec les larmes aux yeux. J’espère que beaucoup d’entre vous pourront se voir reflétés en elle comme je l’ai fait et que cela vous apportera de la joie en voyant son cheminement vers le personnage qu’elle est aujourd’hui. J’y ai mis tout mon soin et mon amour et j’espère que vous le sentirez. Je t’aime Katherine Hernandez« , a écrit Barbie Ferrera.

C’est le message que Barbie Ferreira a partagé dans ses histoires Instagram (Photo: Barbie Ferreira / Instagram)

POURQUOI KAT NE SERA-T-IL PAS DANS LA SAISON 3 DE « EUPHORIA » ?

Bien que ce soit quelque chose qui rend les fans de Kat tristes, ce n’est vraiment pas une surprise, car dans le deuxième épisode de « euphorie » le personnage de Barbie Ferreira avait peu de participation et ses quelques interventions n’avaient pas une grande pertinence pour l’intrigue du programme créé par Sam Levinson.

Ce qui n’a aucun sens, compte tenu de l’évolution de Kat dans la première saison. Alors que dans les premiers chapitres, la meilleure amie de Maddie (Alexa Demie) et de Cassie (Sydney Sweeney) cherche à changer sa réputation et fait plusieurs erreurs sur le chemin de l’amour-propre, dans le dernier lot d’épisodes, il est relégué au second plan.

Bien que les raisons de son départ n’aient pas été révélées, la raison pourrait être la tension qui existait entre le créateur de «euphorie” et Barbie Ferreiracomme le soulignent différents médias américains.

Cependant, HBO nié tout problème entre Sam Levinson et l’actrice de 25 ansqui dans une interview avec Insider en mars 2022 a noté : «Je pense vraiment que les fans sont vraiment passionnés et j’apprécie cela parce qu’Euphoria a vraiment eu un impact sur tant de gens.”.

Alors qu’adviendra-t-il de Kat dans « Euphoria » saison 3 ? Comment vont-ils expliquer leur absence dans la série HBO ?