‘Euphoria’ montre un aperçu de son deuxième épisode spécial

‘Euphorie’ a partagé plus de détails sur son deuxième épisode spécial, qui servira à unir le Première saison du spectacle et du second.

Après que, ‘Partie 1: Rue’, qui se concentre sur le personnage joué par Zendaya, Rue, le prochain épisode suit Jules, interprétée par Chasseur Schafer.

‘Partie 2: Jules’, plus précisément intitulé, ‘F * ck n’importe qui qui n’est pas une goutte de mer’ est programmée pour être diffusée le HBO Max le prochain 24 janvier du 2021.

L’épisode a été réalisé par le showrunner de la série, Sam Levinson, alors qu’il était co-écrit et coproduit par le même Chasseur Schafer.







Le deuxième des épisodes spéciaux suivra Jules comme il réfléchit sur son année pendant les vacances de Noël, se remémorant ses moments avec Rue Avant de partir seule dans un train

La deuxième saison de ‘Euphorie’ a été suspendue en début d’année en raison de la pandémie coronavirus, alors que la première saison valait Zendaya le prix à Meilleure actrice autrefois Emmys.