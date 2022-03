Euphoria : le côté inconnu de la star du dernier épisode

HBO

Ce dimanche, la série mettant en vedette Zendaya est arrivée au terme de sa deuxième saison. Le troisième opus ne sortira sur HBO qu’en 2024.

©IMDBL’euphorie mettra près de deux ans à revenir.

Avec la terrible nouvelle que euphorie ne reviendrait qu’en 2024 (ce qui signifie qu’encore une fois, les fans devraient attendre plus d’un an pour voir de nouveaux épisodes), la production dirigée par Zendaya J’arrive à sa fin. HBO a lancé ce dimanche le huitième et dernier épisode, qui s’est positionné parmi les plus commentés sur les réseaux. Le chapitre précédent avait déjà mis la barre très haut, avec le jeu de Lexi (Maude Apatow) et cette fois il s’accomplit à nouveau.

Le dernier chapitre de euphorie Elle s’est terminée par un dénouement que tout le monde redoutait. Le couple dont tout le monde est tombé amoureux, celui qu’ils cuisinaient petit à petit Fès (Angus Cloud) et Lexi, qu’il n’avait toujours pas réussi à atteindre même avec un baiser, trouva son pire obstacle. Après avoir été trahie, la police est arrivée à la maison où Fez opéré et laissé voir l’une des scènes les plus violentes qui se sont déroulées dans tous les épisodes de la série.

Le meurtre de Custer (Tyler Chase) poussé la police à lancer une rafle pour laquelle Cendrier (Javon Walton) c’était très bien préparé. Après avoir désobéi Fez, s’est enfermé dans la salle de bain avec tout son arsenal et de là, il a commencé à tirer sur la force de la loi, jusqu’à ce qu’il soit finalement abattu. L’émotion de la scène se percevait à la surface dans les expressions de Nuagedésespérée de lui faire entendre raison et de le sauver.

Que fait Javon Walton ?

Il suffit de revoir un peu les réseaux du jeune homme Javon Walton réaliser que jouer n’est pas la seule chose qui le passionne. L’artiste de 15 ans est également un athlète professionnel engagé dans la boxe. Selon une note qu’il a fournie aux médias nord-américains Écuyerprend ce sport très au sérieux et est déterminé à se qualifier les JO 2024pour ceux qui s’entraînent.

Dans ses réseaux sociaux, en plus de plusieurs images sur lesquelles il pose avec son partenaire de scène, Jeune veauvous pouvez le voir exécuter différentes routines qui exciteraient les adeptes les plus fidèles de Rocheux. Qu’il s’agisse de s’entraîner avec le sac, d’être montré en train de courir ou sur le point d’entrer sur le ring, Walton Il passe son temps à montrer à ses plus de 3 millions de followers que jouer n’est pas son seul talent.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂