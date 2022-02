Euphoria : l’actrice qui a quitté le plateau de la série avec Zendaya après une dispute

HBO MAX

L’une des figures de la production de HBO Max pourrait quitter la série dès la prochaine saison. On vous raconte ici la raison de son conflit avec le créateur Sam Levinson.

© HBOMaxEuphoria diffuse un nouvel épisode en streaming tous les dimanches.

Chaque dimanche, le titre d’une série populaire apparaît parmi les tendances. On parle de euphoriela fiction de hbo max Protagonisée par Zendaya qui a réussi à attirer tous les regards grâce à ses thèmes actuels. Mais tout comme les conflits entre personnages se voient à l’écran, la réalité n’est pas très loin : entre les acteurs eux-mêmes, il y a aussi des discussions et l’un des personnages a même quitté le plateau plus d’une fois. Pouvez-vous imaginer de qui il s’agit ?

Depuis l’arrivée du second volet de la série sur la plateforme de streaming, certaines évolutions de l’intrigue ont montré que les maillons de l’équipe avaient changé. Au début, ce n’étaient que des théories de fans qui mettaient en évidence la faible participation de certains personnages dans de nombreuses scènes. Mais les rumeurs ont tellement grandi qu’un grand nombre de sources ont assuré que cela avait à voir avec des différences créatives.

L’un des points de conflit serait entre Barbie Ferreraqui s’est mise dans la peau de Kat Hernandez, avec le créateur Sam Levinson. Son rôle dans le groupe d’adolescentes était transcendantal, puisqu’elle était une jeune femme un peu stéréotypée avec un développement très intéressant. Son histoire s’est démarquée de celle de Zendaya, accompagnée de Hunter Schafer, Maude Apatow, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Jacob Elordi, Angus Cloud et Eric Dane.

Les soupçons que quelque chose se passait ont commencé lorsque Ferreira a décidé de prendre un congé de la première de la deuxième saison, se distanciant de ses co-stars. Et une fois que les chapitres ont vu le jour, tout cela s’est intensifié : la femme qui soutenait la diversité corporelle, occupe désormais un rôle entièrement secondaire avec très peu de scènes dans la production de HBO Max. Mais… que s’est-il réellement passé ?

Comme détaillé par The Daily Beast, elle était l’une des figures de euphorie qu’il s’est disputé avec le créateur et qu’il a insisté pour changer la direction de son personnage après avoir présenté une aversion pour l’histoire. Apparemment, l’équipe technique aurait décidé d’ignorer ses commentaires, coupant la plupart de ses scènes et la faisant – à plusieurs reprises – quitter le plateau furieuse. La reverra-t-on la saison prochaine ? La réponse, pour le moment, est inconnue.

