Euphoria: La série pour adolescents qui monte ! Ça parle de quoi ?

Euphoria de HBO, en plus d’être une série fantastique avec une vision claire de Sam Levinson, peut être interprétée comme un cauchemar. Il montre avec excès, impertinence et dureté la difficulté d’être un adolescent, c’est donc le cauchemar idéal pour tout parent ayant des enfants au lycée. Mais, comme le coronavirus ne nous permet pas de tourner la deuxième saison qui devait s’ouvrir en été (bien qu’il nous permette de tourner deux épisodes spéciaux), nous pouvons peut-être chercher une série de substitution en attendant. La Grande Armée de Netflix peut parfaitement combler cette lacune.

Présenter Grand Army comme un substitut, pour mémoire, est injuste pour ce drame qui se déroule dans une école de New York. Katie Cappiello, sa créatrice, adapte la pièce qu’elle a écrite et créée en 2013 et est aussi provocante que Slut. Là, elle a réfléchi à la culture de la honte des salopes, de la culpabilité qui se transmet aux femmes à cause de leur façon de s’habiller, de leur corps, de leurs mamelons, et a aussi disséqué la culture du viol dans la société.

Grand Army, dont la première a eu lieu en octobre sur Netflix, se déplace sur un terrain similaire avec un portrait choral de quelques étudiants : Joey (Odessa A’zion), de l’équipe de danse et qui se bat pour le #freethenipple ; Dom (Odley Jean), de l’équipe de basket-ball, responsable et issu d’une famille pauvre ; Jayson (Maliq Johnson), mélomane mais en difficulté après une mauvaise blague.

Il y a aussi Leila (Amalia Yoo), née en Chine, adoptée par des Américains blancs et marginalisée par des étudiants asiatiques au centre ; et Sid (Amir Bageria), un garçon d’origine indienne qui vit dans l’obscurité à cause de ce qu’on attend de lui. Cela n’aide pas qu’en plus, il y ait une attaque par un terroriste islamique à côté du centre et qu’il craigne les regards dans la rue à cause de sa couleur de peau.

La proposition de Cappiello fuit la représentation des héros et des méchants dans la salle de classe (enfin, du moins parmi un grand nombre de personnages) car elle montre l’expérience de l’adolescent comme un microcosme d’insécurités et de faux pas dans une société superficielle à deux niveaux : la vie quotidienne dans les couloirs et sur les réseaux sociaux qui peuvent déifier ou défenestrer n’importe quel étudiant.

Il arrive que la Grande Armée tombe dans le chômage. Les élèves de l’école vivent des expériences marquées par la couleur de leur peau, le caractère et l’ascendance de leurs parents, leur sexe et leur classe sociale. Le scénario de Cappiello les montre engagés, parfois hypocrites, toujours en mouvement selon les slogans activistes 2.0 du moment.

Il peut être accablant d’être réveillé par des personnages aussi éveillés qui parlent dans une langue éveillée. Les critiques ne manquent pas : l’élève le plus réveillé aime l’attention qu’on lui porte pour être réveillé et cela est souligné dans la série. Mais tant de discours activistes fictifs ont eu des répercussions sur la série elle-même : il est possible qu’elle soit passée inaperçue sur Netflix sans pratiquement aucune promotion parce que Cappiello elle-même a été accusée de comportement toxique dans la salle des scénaristes avec des professionnels issus de minorités raciales.

Mais l’œuvre en tant que telle offre des intrigues attrayantes (je m’inquiète de toute intrigue sur la sexualité des adolescents marquée par l’industrie du porno), les personnages sont bien définis dès le départ, et il est stimulant de souffrir pour eux et de l’impossibilité de sortir de tous les mouvements pour survivre au lycée. Elle fonctionne comme un substitut temporaire à Euphoria et aussi comme une série à part entière, au-delà de la controverse qui l’a reléguée à l’ostracisme.