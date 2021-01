Euphoria: Hunter Schafer parle de la saison deux

La série à succès de HBO « Euphorie»Est sur le point de présenter son deuxième épisode spécial, qui servira de pont entre la première et la deuxième saison. Pendant le mois de décembre « Les problèmes ne durent pas toujours « , centré sur le caractère de Rue, ce dimanche 24 janvier, nous verrons une histoire centrée sur Jules sous le titre « Baiser n’importe qui qui n’est pas une goutte de mer».

Chasseur Schafer, comédienne chargée de donner vie à Jules dans la série, il aurait anticipé dans une récente interview quelques détails sur la relation de son personnage avec Rue (Zendaya) après l’avoir abandonnée lors de son évasion à la fin de la première saison.

Lors d’un entretien avec le Los Angeles Times, Schafer a commenté que dans la deuxième saison, les deux personnages vont « réexaminer leur relation ». L’épisode qui sortira demain a un script écrit entre Schafer et Levinson, partageant un peu son expérience.

«C’était vraiment l’expérience artistique la plus cathartique que j’aie jamais eue. C’était vraiment spécial de pouvoir mettre autant de vous-même dans un produit unique. L’épisode en question serait une revue des expériences de Jules en tant que femme trans. Les sentiments du personnage sont entièrement basés sur un poème écrit par Schafer après avoir terminé ses études secondaires.

« C’était à propos de cette étrange spirale que j’avais sur l’hormonothérapie et faire une analogie entre apprendre à trouver la beauté en soi », a expliqué l’actrice. « Comme si, au lieu de vouloir être aussi belle qu’une autre femme cis, je voulais être aussi belle que quelque chose de plus grand, comme l’océan. »

Bien que la production n’ait pas encore commencé, son créateur Sam Levinson assure qu’il espère commencer à travailler en mars et être en mesure de présenter les épisodes cette année. Levinson aurait profité de la pandémie pour filmer « Malcolm et Marie”, Bande dans laquelle Zendaya agir avec John David Washington et qui sortira en février via Netflix.