Euphoria est la série la plus regardée de HBO derrière Game of Thrones

L’un des spectacles les plus populaires HBO de ces derniers temps continue de marquer l’histoire, car avec la fin de sa deuxième saison, la série de »Euphorie » a eu une quantité étonnante de 6,6 millions de téléspectateurs sur toutes les plateformes HBO, y compris hbo max.

La conclusion de cette dernière saison a attiré 30% de téléspectateurs en plus que ses épisodes précédents, dépassant complètement la fin de la saison 1, qui comptait 530 000 téléspectateurs, un chiffre solide, mais qui ne se compare pas à la forte augmentation du nombre d’abonnés que la série a eu. dans cette nouvelle saison.

Avec cela, » Euphoria » est devenue la deuxième série la plus regardée de l’histoire de HBO, se plaçant juste derrière la série épique »Jeu des trônes ». Selon les dirigeants de HBO, cette deuxième saison a eu environ 16,3 millions de téléspectateurs sur toutes ses plateformes.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Chucky confirme la première de sa deuxième saison pour 2022.







Encore une fois, le programme s’est fait une place dans les productions de HBO, étant le plus gros succès de la plateforme depuis »Game of Thrones » depuis 2004. En plus de cela, l’audience du premier épisode de la nouvelle saison de »Euphoria » est passée à 19 millions de téléspectateurs aux États-Unis.

La plupart des sociétés de production s’attendent à ce que la série soit renouvelée pour une nouvelle saison, elles s’attendent à ce que les vues augmentent, mais « Euphoria » a fait l’un des plus grands sauts qui ait été vu dans une série de plateformes de streaming, montrant sa grande popularité auprès du public.

En plus de cela, la série est récemment devenue l’émission la plus tweetée sur le réseau social Twitter de la décennie, comptant environ 34 millions de tweets rien qu’aux États-Unis. Comme si cela ne suffisait pas, le programme est devenu le plus populaire sur la plateforme HBO Max pour la septième semaine consécutive, provoquant même l’effondrement de la plateforme pendant un certain temps en raison du nombre de personnes venues voir la fin de l’émission. deuxième saison de »Euphoria ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : Vaselina aura une série préquelle »Rise of the Pink Ladies ».

Le spectacle mettant en vedette Zendayaa gardé les fans accrochés à divers moments choquants, ayant une histoire qui touche à des problèmes sensibles tels que les dépendances et la dépression, qui génèrent une conversation chez les téléspectateurs qui viennent le voir.

La saison 1 et 2 de »Euphoria » est actuellement à voir sur HBO Max, et elle est déjà renouvelée pour une troisième partie, cette dernière saison étant terminée, les téléspectateurs auront du mal à attendre de voir comment l’histoire va continuer. , Lexi, Fezco et d’autres personnages attachants de la série.