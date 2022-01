Euphoria de HBO critiquée pour « consommation de drogue glamour » et « sexe anonyme » pour les adolescents

La deuxième saison de HBO Euphorie est bel et bien en cours et a suscité beaucoup de réactions négatives de la part d’une organisation concernée.

La série suit Rue (joué par l’acteur Zendaya, lauréat d’un Emmy Award), un lycéen qui essaie non seulement de naviguer dans les complexités de la vie d’adolescent, mais aussi d’une toxicomanie assez grave.

La première saison a vu comment elle a été envoyée en cure de désintoxication après avoir failli mourir d’une overdose et cela ne lui a pris que cinq jours avant qu’elle ne revienne dessus.

Vous voyez Rue causer des chagrins d’amour dans sa famille ainsi que des problèmes avec ses amis et d’autres relations alors qu’elle continue de devenir incontrôlable.

Crédit : HBO

Le deuxième volet, qui a fait ses débuts plus tôt ce mois-ci, voit le personnage de Zendaya à peu près au même endroit.

L’épisode d’ouverture la voit à une fête du Nouvel An où elle a failli faire une overdose d’héroïne, puis prend une autre drogue pour essayer de la corriger.

Cela se produit alors que ses camarades de classe se saoulent et défoncent, ont des relations sexuelles assez illicites les unes avec les autres, et l’une bat presque l’autre à mort.

Il n’est donc pas surprenant que DARE (Drug Abuse Resistance Education) ne soit pas content.

L’organisation est un programme d’éducation qui « cherche à prévenir l’usage de drogues contrôlées, l’appartenance à des gangs et les comportements violents ».

Crédit : HBO

S’adressant à TMZ, ils ont déclaré: « Plutôt que de poursuivre le désir de chaque parent de protéger ses enfants des conséquences potentiellement horribles de la toxicomanie et d’autres comportements à haut risque, le drame télévisé de HBO, Euphorie, choisit de glorifier à tort et de dépeindre à tort la consommation de drogue, la toxicomanie, le sexe anonyme, la violence et d’autres comportements destructeurs des élèves du secondaire comme étant courants et répandus dans le monde d’aujourd’hui. »

Pour être honnête, tout parent regardant l’émission serait probablement assez inquiet si ses enfants se préparaient ne serait-ce qu’un tout petit peu à ce que font les élèves.

Augustine Frizzell, qui a réalisé l’épisode pilote de l’émission, espérait que la série déclencherait une conversation entre adolescents et parents, tandis que le créateur Sam Levinson a déclaré que son émission devrait « ouvrir un dialogue » et combler la « déconnexion entre parents et adolescents ».

Crédit : HBO

Avant la diffusion de la deuxième saison, Zendaya a averti le public que ce n’était pas une émission à prendre à la légère.

« Je sais que je l’ai déjà dit, mais je tiens à répéter à tout le monde que Euphorie est destiné à un public mature », a-t-elle écrit sur Twitter.

« Cette saison, peut-être encore plus que la précédente, est profondément émouvante et traite de sujets qui peuvent être déclencheurs et vraiment difficiles à regarder.

« S’il vous plaît, ne regardez que si vous vous sentez à l’aise.