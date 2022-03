« Euphoria » : ce qui est arrivé à Fez à la fin de la saison 2

La deuxième saison de « euphorie‘terminé avec l’épisode’Toute ma vie, mon cœur a aspiré à une chose que je ne peux pas nommer‘ (« Toute ma vie, mon cœur a aspiré à quelque chose que je ne peux pas nommer »), où le destin de Fez, Ashtray, Maddy, Cassie, Lexi, Rue, Jules, Nate et d’autres protagonistes de la série HBO Max est révélé.

Le huitième et dernier chapitre s’ouvre avec Fezco (Angus Cloud) se préparant à assister à la pièce de théâtre de Lexi (Maude Apatow), mais Custer (Tyler Chase) décide que c’est le bon moment pour parler du meurtre de Mouse (Meeko). Pour éviter d’autres ennuis, Faye (Chloe Cherry) essaie de piéger Laurie (Martha Kelly), mais la situation devient incontrôlable et Ashtray (Javon Walton) poignarde Custer.

Désespéré de protéger son frère, Fez efface les traces d’Ash et lui demande de partir avant l’arrivée de la police. Cependant, il prend une arme à feu et se cache dans la baignoire en attendant les agents. Fezco essaie de l’en dissuader en vain, et finalement les autorités font irruption dans sa maison lors de la finale de la saison de « euphorie”.

Ahstray se cachant dans la baignoire de sa maison pour affronter les officiers (Photo : Euphoria / HBO Max)

QU’EST-IL ARRIVÉ À FEZ À LA FIN D' »EUPHORIA » 2 ?

Levant les mains pour empêcher la police de tirer, Fez crie à Ash de sortir et de ne pas tirer, mais Ash ne semble pas écouter la raison et utilise tout ce qu’il a contre les policiers. Au milieu des tirs croisés, une balle atteint Fezco au ventre, qui tombe au sol.

Un officier se faufile dans la salle de bain et rapporte qu’Ash est mort, mais c’était en fait un coup monté, car le frère de Fez blesse le policier. Peu de temps après, ils pointent la tête d’Ash et plusieurs coups de feu se font entendre, son corps n’est pas montré, mais tout semble indiquer qu’il a été abattu.

Pendant ce temps, Fès est arrêté et enfermé en toute sécurité pour le meurtre de Mouse et Custer. Qu’adviendra-t-il de Fezco dans la troisième saison de « euphorie” ? Sortira-t-il de prison ? Est-ce la fin de sa relation avec Lexi ? Ash est-il vraiment mort ?

De son côté, Javon Walton garde encore un peu d’espoir. « J’espère qu’il est vivant. Ash va trouver un moyen de se remettre avec lui parce qu’il est la personne à laquelle il tient le plus. C’est ce que j’aimerais voir se produire, que Ash et Fez se réunissent », a déclaré l’acteur qui joue Ashtray à Esquire.