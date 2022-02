‘Euphoria’: à quoi ressemblera l’avenir de Zedanya dans la série tendance sur HBO Max

HBO MAX

L’actrice est l’une des plus acclamées dans le monde d’Hollywood et a un emploi du temps très chargé. Comment sont vos projets à partir de maintenant ?

© ImbdCe sera l’avenir de Zedanya dans ‘Euphoria 3’

Zédanya est devenue l’une des actrices les plus acclamées du monde du cinéma après avoir participé à ‘Spider-Man : No Way Home’ au point qu’elle doit être distribuée afin de continuer la série ‘euphorie’ dans son rôle de ‘Rue’, l’adolescente rebelle de la série hbo max. Compte tenu de cette situation, il y avait ou non le temps de Zendaya sur « Euphoria » pouvait continuer.

De son côté, le patron de HBO, Casey Boys, s’est exprimé sur la question lors de la journée investisseurs de WarnerMedia -ce mercredi 16 février-, lorsqu’il a assuré que Zendaya ne quitterait aucun projet jusqu’à présent : « Elle sera dans la troisième saison ».

C’est à ce moment qu’elle a confirmé si le personnage de Rue continuerait dans l’histoire, a expliqué Rue : « C’est difficile d’imaginer faire la série sans elle, mais encore une fois, c’est quelque chose dont elle et Sam doivent discuter ». Pour sa part, Zedanya a vu les critiques des fans de ‘Euphoria’ selon lesquelles la deuxième partie ne mettait pas davantage l’accent sur l’histoire de Rue :

« Il était important que certains personnages que nous n’avions pas vraiment vus la saison dernière aient plus de temps pour apprendre à les connaître et explorer leurs personnages », a-t-il déclaré à Entertainment Weekly. Cependant, l’actrice a indiqué que « nous ne quittons jamais Rue et ce à quoi elle est confrontée. Nous sommes tout le temps avec elle ».

HBO Max a assuré qu’il y aura une troisième saison de ‘euphorie’ début février et a réussi à marquer son territoire sur la plateforme de streaming. Actuellement, Sam Levinson Elle est empathique lorsqu’elle décide si quelque chose ne rentre pas dans les scripts. Il y a quelques semaines, l’actrice qui donne vie au personnage de Cassie (Sydney Sweeney) estimait que la showrunner, productrice exécutive et scénariste avait accepté de couper des nus avec lesquels elle ne se sentait pas à l’aise :

« Sam Levinson est incroyable », a-t-il assuré à Sweeney. « Il y a des moments où Cassie était censée être torse nu et je disais à Sam : « Je ne pense vraiment pas que ce soit nécessaire ici. » Il disait : « D’accord, nous n’en avons pas besoin » », mentionné.

