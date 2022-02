“Euphoria 3″: à quand la première de la nouvelle saison sur HBO Max

La deuxième saison de « euphorie” a été un succès retentissant de HBOatteignant des niveaux d’audience bien plus élevés que le premier opus, il est donc normal que la régie se soit assurée d’avoir plus d’épisodes de la production américaine dans le but de continuer à engager tous les fans de la série et de générer des profits plus élevés.

Ce dimanche 27 février, le huitième et dernier chapitre de la deuxième saison de l’histoire mettant en vedette Zendaya a été créé, mais depuis plusieurs semaines, on savait déjà qu’il y aurait un nouvel épisode car HBO l’a déjà confirmé, alors les fans se demandent ce qui va se passer et quand ces épisodes tant attendus arriveront.

Il faut se rappeler que la confirmation d’une troisième saison est venue lorsque les derniers chapitres qui ont été vus par hbo maxce ne sera donc pas un processus rapide car l’enregistrement et la post-production nécessitent un temps raisonnable.

Zendaya est la célèbre actrice qui joue dans la série « Euphoria » (Photo : Zendaya / Instagram)

QUAND LA TROISIÈME SAISON DE « EUPHORIA » SERA-T-ELLE PREMIÈRE ?

Pour le moment, il n’y a pas de date exacte à laquelle la troisième saison de « euphorie”, mais certaines estimations peuvent être faites afin de calculer ce jour tant attendu.

Tout d’abord, gardez à l’esprit que la production n’est pas très rapide. De plus, la dernière saison a pris environ sept mois pour terminer le tournage.

Un autre point à considérer pour cela est l’agenda des artistes, en particulier le protagoniste Zendayaqui est l’une des actrices du moment et dans les mois à venir se consacrera à l’enregistrement de quelques films.

Après avoir pris en compte ces points, nous avons pu calculer que le troisième volet de cette série n’arriverait chez HBO qu’au milieu ou à la fin de 2023, même si cela pourrait prendre un peu plus de temps, donc 2024 ne peut pas être exclu.

ACTEURS DE « EUPHORIA »

Zendaya

Maude Apatow

Nuage Angus

eric danois

alexa demie

Jacob Elordi

Barbie Ferrera

Nika Roi

Tempête Reid

chasseur

Algée Smith

sydney sweeney

Javon Walton

austin abram

Dominic Fike

EUPHORIA 2 FIN EXPLIQUÉE

Après que la pièce de théâtre controversée de Lexi ait laissé les romances et les amitiés en suspens, le drame fait monter la tension sur Fezco, créant une scène de violence imminente. Custer souligne que la police a retrouvé le corps de Mouse, le trafiquant de drogue qu’Ashtray a assassiné au début de la saison. C’est ainsi qu’avant que la situation ne dégénère, Ash poignarde Custer à la gorge..

D’un autre côté, Cassie, après avoir été rejeté par Nate, fait irruption dans l’auditorium de l’école en colère. Alors que la pièce continue, il se dirige vers la scène et commence à réprimander sa sœur pour son travail devant le public, se moquant d’elle. Les filles se battent sur scène jusqu’à ce que leur mère essaie de les calmer, pendant ce temps, Maddy intervient et confronte Cassie. pour sortir avec son ex dans son dos. PLUS DE DÉTAILS ICI.