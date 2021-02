«Euphémisme pour la censure»? Twitter interdit définitivement le fondateur de Gateway Pundit, Jim Hoft, pour violation de la «  politique d’intégrité civique  »

Le fondateur et rédacteur en chef du site Web de droite Gateway Pundit a été définitivement banni de Twitter, laissant la gauche libérale «ravie» et les conservateurs se demandant qui sera réduit au silence ensuite.

Le pseudo Twitter @gatewaypundit appartenant à Jim Hoft avec plus de 375 000 abonnés a été brusquement interdit samedi soir. « Le compte a été définitivement suspendu pour violations répétées de notre politique d’intégrité civique », a confirmé un porte-parole de Twitter dans une brève déclaration.

Je ne suis pas d’accord avec le fait que Twitter interdise aux gens de partager des messages avec des personnes qui ont choisi de nous suivre … Ce n’est pas comme si nous incitions les gens qui ne nous suivent pas à lire nos messages … Les « règles de la communauté » de Twitter sont un euphémisme pour la censure – SIGMA ALDO (@HindlesKitchen) 7 février 2021

Twitter n’a pas précisé quel type de violation est devenu la dernière goutte, car le compte ne semblait pas très actif récemment, tandis que la publication conservatrice elle-même a longtemps fait l’objet de critiques de la gauche pour avoir poussé «Mensonges» et «Complots».

C’est une interdiction totale. Jim Hoft et son équipe ont été parmi les rares conservateurs à avoir encore le courage de dénoncer la fraude électorale. Un par un, les dissidents restants seront écartés. – JD Rucker (@JDRucker) 7 février 2021

« Oh merde, ils ont mon patron, » a tweeté la journaliste et collaboratrice de Pundit Cassandra Fairbanks. En réponse à « Vous êtes le suivant! » menaces, elle a plaisanté en disant qu’à partir de maintenant, elle fera attention à ne rien faire de mal et ne fera que tweeter le contraire de ce qu’elle veut dire.

Les libéraux sont formidables. Biden a gagné équitablement. Ils ne veulent absolument pas que nous soyons tous morts. – Cassandra Fairbanks (@CassandraRules) 6 février 2021

Les libéraux ont célébré l’interdiction, beaucoup sont ouvertement ravis tandis que d’autres se demandent ce qui a pris si longtemps à Twitter.

Ravi de voir que le Gateway Pundit a été suspendu. – 💭 (@samthielman) 7 février 2021

Certains ont cherché à justifier le déménagement, pas comme le dernier acte de « la censure » des voix conservatrices, mais plutôt un désir sincère d’une société privée de «Limiter la propagation de la désinformation dangereuse».

Toute cette suppression de comptes par Twitter est troublante, mais je comprends qu’une entreprise privée pense avoir la responsabilité éthique d’essayer d’empêcher la propagation à des millions de mensonges qui ont provoqué l’insurrection du 6 janvier. @gatewaypundit@CassandraRules – Ross Kaminsky (@Rossputin) 7 février 2021

