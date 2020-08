Euh, quoi? Dans le script original aussi "John Wick" seulement trois personnes sont mortes

Le fait que les premières versions du scénario diffèrent considérablement du film fini n’a rien d’inhabituel. Dans le cas de “John Wick”, cependant, BEAUCOUP s’est passé entre la première idée et le résultat final: en fait, seules trois personnes devraient mourir!

Trois personnes – c’était le décompte des corps d’origine dans le premier film “John Wick”. Pas de blague: dans une interview avec Comicbook.com, le réalisateur Chad Stahelski a révélé que seules trois personnes étaient censées mourir dans la première version du scénario du hit d’action de 2014 – et deux d’entre elles dans un accident de la circulation!

De trois à plus de 80 ans

«John Wick» avait initialement une revendication extrêmement réservée, presque minimaliste. Dans le film fini, comme nous le connaissons et l’adorons, le nombre de victimes est légèrement plus élevé, autour de 80. C’est bien pour nous, fans d’action que Chad Stahelski et Keanu Reeves ont choisi une approche différente – la série “John Wick” est maintenant célèbre pour ses scènes de violence endémiques et presque surréalistes.

Partie 4 et 5 dans un double pack

Le tournage du quatrième “John Wick” a été interrompu à cause de la crise Corona, Keanu Reeves est en train de filmer la quatrième partie de “Matrix”. Ensuite, on passe probablement directement aux sets de “John Wick” 4 et 5, car ils sont tournés l’un après l’autre. Alors que faire pour Keanu Reeves!

La sortie en salles de “John Wick 4” est actuellement prévue pour le 27 mai 2022.