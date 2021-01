eufy RoboVac G30 Hybrid: de nouveaux robots aspirateurs et vadrouilles encore plus rapides

La marque Anker eufy propose un nouveau robot aspirateur dans sa gamme: le RoboVac G30 Hybrid est doté d’une navigation améliorée et donc d’aspirateur encore plus rapide. Contrairement à son prédécesseur, le modèle hybride essuie désormais avec un chiffon humide.

Environ un an après le RoboVac G30 Edge, eufy lance maintenant le RoboVac G30 Hybrid sur le marché. Le robot doit l’ajout hybride à son nom à sa nouvelle fonction d’essuyage. Le robot aspirateur aspire d’abord et peut ensuite essuyer avec sa vadrouille intégrée. Selon le fabricant, il est deux fois plus rapide que les robots aspirateurs standards. Parce qu’eufy a également amélioré la technologie de navigation afin que le G30 Hybrid puisse fonctionner plus efficacement.

RoboVac G30 Hybrid communique avec Alexa et Google Assistant

Le nettoyage de la maison peut être facilement contrôlé à l’aide d’une application pour smartphone. Le RoboVac est également compatible avec Alexa et l’Assistant Google. Une commande vocale démarre ou arrête le nettoyage à tout moment. Vous pouvez également créer des plans de nettoyage dans l’application et laisser le robot fonctionner de manière autonome. Selon Anker, une charge de batterie suffit pour environ 110 minutes. Le bac à poussière contient 450 ml et le G30 Hybrid utilise la vadrouille intégrée et les lingettes jetables pour l’essuyage. Avec sa hauteur de 7,24 cm, le robot aspirateur devrait également pouvoir passer l’aspirateur sous des meubles comme le canapé. La puissance d’aspiration est toujours de 2000 Pa (Pascal), ce qui était également le cas avec le prédécesseur.

L’eufy RoboVac G30 Hybrid est désormais disponible au prix de 349,99 euros. La livraison comprend des filtres de remplacement, un outil de nettoyage, cinq lingettes jetables, un tampon étanche, des bandes de démarcation et des serre-câbles pour garder les câbles en sécurité devant le robot aspirateur.