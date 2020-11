Étudier à l’étranger: comment la pandémie a accéléré un changement dans l’industrie cinématographique

Avec l’aggravation de la situation pandémique à la fin de l’année et l’hésitation des grands studios à sortir des films par des moyens traditionnels, l’industrie cinématographique peut-elle survivre telle que nous la connaissons?

Le chiffre d’affaires mondial au box-office pour 2019 était estimé à 45 milliards de dollars. C’était un nombre record, avec plus d’ouvertures internationales et de billets vendus que jamais. C’était malgré une performance terne en Amérique du Nord, qui était traditionnellement le marché cinématographique le plus solide. En effet, le «marché intérieur» se rétrécit en moyenne depuis près de deux décennies maintenant. Corrigé de l’inflation, le produit du box-office en Amérique du Nord a culminé en 2002.

Mais, comme nous le savons tous, 2020 a été quelque chose de complètement différent. Bien que l’année ne soit pas encore terminée, nous pouvons être assurés que ce sera la pire année pour les recettes du box-office à l’ère moderne. Par exemple, the-numbers.com a estimé un box-office brut de 11,2 milliards de dollars en 2019, avec 1,2 milliard de billets vendus aux États-Unis. Les projections actuelles montrent un total de 2,157 milliards de dollars pour 2020, avec environ 202 millions de billets vendus. Le total projeté de cette année est inférieur à un quart de celui de l’an dernier, et le nombre estimé de billets vendus n’est que de 17% du total de l’année dernière!

C’est un changement important et, malheureusement, la partie de l’industrie qui ressentira les effets de ce déficit économique sera en théâtre. Les studios de cinéma n’arrêteront pas de faire des films. Ils sont trop rentables. Cela peut changer la façon dont ils font des films (petits budgets! – nous en reparlerons la semaine prochaine), et changera certainement la façon dont ils distribuent les films.

Mais le manque de films ne sera pas un problème à l’avenir. Ce qui sera un problème, c’est dans quelle mesure les gens peuvent être disposés à aller voir ces films et à quelle fréquence ils le peuvent. Les studios ne peuvent pas contrôler la volonté des gens d’aller au cinéma, mais ils peuvent contrôler si oui ou non ils sont capables de le faire en premier lieu. Principe était le seul grand film à sortir en salles pendant la pandémie. La performance de ce film et les réactions du studio à cette performance nous donnent un aperçu de la façon dont l’industrie va mener ses affaires à l’avenir. Malheureusement, les réactions des grands studios à la performance de Principe soulever beaucoup de drapeaux rouges concernant l’avenir de l’industrie telle que nous la connaissons.

Principe était le cobaye de l’industrie. Un film de renom qu’un grand studio ne voulait pas sortir numériquement par peur de perdre de l’argent. Plutôt que de retarder le film dans une 2021 très encombrée, WB a décidé de sortir le film en salles dès que suffisamment d’endroits auraient rouvert. Alors que le film a bien performé à l’étranger, il a échoué aux États-Unis. Une partie de la raison de son manque de succès doit être imputée à l’économie. Comme les gens perdaient leur emploi, ils ne voulaient pas dépenser d’argent pour aller au cinéma alors qu’ils avaient des choses plus importantes à craindre.

Mais en période économique difficile, Hollywood a toujours persévéré. Si quoi que ce soit, les films sont une évasion des problèmes de notre vie normale. Même dans les moments les plus sombres, les gens se sont présentés aux théâtres pour se divertir. Donc, je ne peux pas dire avec certitude si la situation économique faisait partie Principeproblème. À tout le moins, l’expérience de Principe est une illustration de combien les choses ont changé.

La décision de WB de sortir le film en 2020 était basée sur l’espoir que le public avait faim d’un film à voir dans les salles. Ayant été enfermés à la maison pendant les 3 mois précédents, ils pensaient qu’une fois l’économie rouverte, les gens voudraient refaire des choses normales comme aller au cinéma. Ils avaient tord.

Les gens qui seraient normalement allés voir ce film ont choisi de ne pas le faire. Soit ils avaient des raisons économiques de se retirer, soit ils ne se sentaient pas en sécurité. Mais je pense qu’il y a une autre raison pour laquelle ils ont peut-être choisi de ne pas aller voir Principe. Après avoir passé 3 mois sans regarder de films dans les cinémas, beaucoup de gens ont peut-être réalisé qu’ils n’avaient pas besoin de salles après tout. Outre le coût élevé associé au fait d’aller au cinéma, il y a l’inconvénient de quitter sa propre maison.

Le verrouillage de la pandémie a changé de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Et cela inclut nos habitudes de loisirs. Le temps que nous avons passé loin des théâtres nous a fait reconsidérer notre relation avec eux. Nous avons trouvé de nouvelles façons d’occuper notre temps. Nous avons trouvé de nouvelles façons de regarder des films. Plus important encore, la performance décevante au box-office de Principe a amené l’industrie cinématographique à reconsidérer sa relation avec les cinémas.

Peut être Principe était tout simplement trop tôt. Peut-être que si la sortie en salles avait été retardée d’un mois ou deux, elle aurait trouvé plus d’audience. Mais une mauvaise performance au box-office d’un film très coûteux n’a jamais eu autant d’impact sur l’industrie dans son ensemble que Principe a eu. Peu après PrincipeL ‘incursion sans incident dans les théâtres, nous avons vu d’ autres studios commencer à annoncer des changements aux dates de sortie de leurs films tout aussi gros et chers.

Les studios ont vu l’écriture sur le mur pour le reste de 2020. Gardez à l’esprit que c’était AVANT que la pandémie ne commence à s’aggraver. Les studios qui n’avaient pas confiance pour gagner de l’argent sur les services de streaming (c’est-à-dire tout le monde sauf les non-MCU Disney) n’avait pas le choix. Si personne n’allait voir Principe simplement parce que c’était la seule sortie majeure à l’époque, quelle chance a un grand film s’il a la complication supplémentaire de la concurrence dans les salles de cinéma?

Mais le pire de tout, c’est que maintenant, cela a poussé presque tous les grands films de 2020 à être repoussés en 2021. Premièrement, nous ne savons pas si la situation pandémique va s’améliorer suffisamment pour permettre aux gens de s’aventurer dans les théâtres comme librement comme ils l’ont fait avant 2020. Deuxièmement, vous avez maintenant des films 2020 en concurrence avec certains films 2021. C’est plus de compétition. Nous n’avons encore rien vu qui indique que les gens sont prêts ou capables d’aller au cinéma en nombre proche de ceux de 2019. Le bon sens dit que moins de clients et plus de concurrence produisent des rendements décroissants.

Après Pas le temps de mourir a été déplacé en 2021 (en réponse à Principe‘s expérience), Cineworld a annoncé qu’ils fermeraient leurs salles (Regal aux États-Unis) jusqu’à l’année prochaine. Dans le monde entier, cela a un impact sur l’emploi de plus de 45 000 personnes dans les cinémas Cineworld. Sans grandes sorties exclusives aux cinémas, les cinémas n’ont aucun tirage au sort. D’autres compagnies de théâtre suivront-elles cet exemple? L’industrie ne peut sûrement pas survivre sans un produit pour générer des revenus et, à cet égard, elle est entièrement à la merci des grands studios de production qui contrôlent cette source de revenus.

Pas le temps de mourirLe retard a été annoncé début octobre. Si sa date de sortie actuelle en avril est maintenue, ce serait environ sept mois que les théâtres devront survivre sans une sortie majeure. SI le film n’est plus retardé. Nous sommes seulement un mois dans cette période de 7 mois et la situation se détériore déjà en ce qui concerne le cours de la pandémie et l’influence économique qui va avoir. Les décisions de Studio de retarder leurs films obligent les cinémas à trouver un moyen de survivre seuls pendant 6 mois dans une situation de pandémie de plus en plus aggravée.

Mais je ne pense pas que nous puissions rejeter la faute sur Principe, même si cela peut être Principe/ L’insistance de WB pour une sortie en salles ce qui a conduit à cette situation. Je pense qu’au lieu de cela, le blâme doit reposer sur une approche démodée des studios de cinéma. Le consensus après avoir vu les résultats du box-office de Principe était qu’il a sous-performé. Mais l’avez-vous fait? Regardons les chiffres. Selon numbers.com, Principe a rapporté 345 millions de dollars à ce jour. Sur ces recettes, 291 millions de dollars ont été gagnés à l’échelle internationale, ce qui laisse un total national de 53 millions de dollars. Pour un film avec un tel espoir au box-office, les revenus sont faibles, mais le film a remarquablement bien réussi à l’international.

291 millions de dollars au box-office international placeraient le film dans le top 300 de tous les films sortis. Et c’est un film de science-fiction haut de gamme sorti au milieu d’une pandémie. Ce n’est pas trop minable, et Christopher Nolan lui-même a récemment commenté à quel point il était impressionné par la projection internationale du film. Alors pourquoi le film est-il toujours considéré comme un échec? Parce qu’il n’a pas répondu aux attentes du marché intérieur, où il était censé gagner la majeure partie de son argent.

Comparons Principe à la dernière version de Nolan Dunkerque, à partir de 2017. Dunkerque a gagné un total de 520 millions de dollars dans le monde, dont 193 millions de dollars provenant du marché intérieur. Cela laisse 330 millions de dollars sur le marché international. Vraiment, ce n’est pas trop loin de Tenet’s total international à ce jour (12% de plus).

Donc, il y a deux façons de voir cela. Comparaison des résultats nationaux, Principe est en effet un échec par rapport à Dunkerque. Dunkerque a gagné environ 63% de ses revenus sur le marché intérieur, contre 18% pour Principe. Donc, si les studios utilisent leur approche traditionnelle de compter sur le marché domestique pour compenser la majorité des revenus d’un film, alors par cette réflexion Principe était un gros flop. Si cela indiquait que les performances théâtrales nationales progressaient pendant la pandémie, alors il y a certainement des raisons de vouloir retarder la sortie d’un film majeur dans les salles jusqu’à ce que les conditions soient approuvées.

Mais je suis ici pour dire que cette approche est peut-être fondamentalement défectueuse. Comme je l’ai mentionné dans le premier paragraphe, le marché intérieur se rétrécit depuis plus d’une décennie. Pour les studios, continuer à s’appuyer sur le marché national pour rentabiliser leurs gros films coûteux est à courte vue et démodé. En regardant les chiffres internationaux, vous pourriez soutenir que Principe surperformé. Dans un environnement économiquement bas avec une pandémie en cours, il a quand même fait presque autant d’argent au niveau international qu’un film d’une statue similaire d’il y a 3 ans, quand tout était «normal».

De plus, vous devez comprendre que l’économie américaine n’était pas aussi ouverte que les économies d’autres pays l’avaient été. Principe avait également libéré. Donc, à cet égard, le total national inférieur est compréhensible. Cela n’améliore pas la situation des studios, mais à tout le moins, il offre une explication partielle de la baisse des revenus nationaux. Et comme je l’ai mentionné précédemment, peut-être que nous atteignons simplement un point critique sur le marché intérieur où les gens ne sont tout simplement pas aussi intéressés à aller au cinéma qu’ils l’étaient autrefois. Certes, la pandémie a accentué ce (manque de) comportement. La question est de savoir si ce changement est temporaire ou non. Si vous regardez les chiffres au fil du temps, la fin des films qui gagnent la majeure partie de leur argent sur le marché intérieur arrive tôt ou tard. La pandémie a-t-elle accéléré l’arrivée de ce seuil?

Plus inquiétant est l’augmentation de la concurrence prévue pour 2021. Nous passons de l’extrême de l’absence de grandes sorties de films à toutes les grandes sorties de films. Avec tant de choses, les gens oublieront-ils certains des films qu’ils attendaient avec impatience? Devront-ils décider entre quels films ils iront voir? Voudront-ils même aller dans les cinémas s’il y a plus d’options disponibles pour diffuser à la maison?

Je n’ai pas de réponses. La seule chose que je peux dire, c’est que la réaction instinctive des studios d’aller de l’avant et de tout retarder dans l’espoir de gagner plus d’argent l’année prochaine leur fera du mal à long terme. À court terme, le fardeau de cette décision doit être assumé par les théâtres et c’est un jeu d’attente pour voir s’ils pourront survivre assez longtemps. Je crains qu’avec l’effondrement des exposants, les marchés internationaux puissent également voir une restriction à court terme. Avec les marchés nationaux et internationaux sur les cordes, la seule option qu’il restera aux studios est le streaming, et la rentabilité de cette avenue reste à voir.

Plutôt que d’investir sur le marché international en sortant des films pour les cinémas (et les studios) pour gagner beaucoup d’argent, les studios sont gênés par leur approche traditionnelle du marché intérieur. L’année prochaine, l’impact de cette décision se concrétisera. Je ne suis pas en faveur de la sortie de films dans des endroits où la pandémie rend dangereux de le faire. Mais pendant les brefs mois où la pandémie reculait sur le marché international et où les économies s’ouvraient à nouveau, les grands studios de cinéma ont raté l’occasion de profiter. Maintenant que les cas sont à nouveau en hausse, l’incertitude économique à long terme est bien pire au niveau national ET international. Il est temps que les studios de cinéma réalisent le changement du marché et cessent de résister au changement car, comme je l’ai montré, cela fait mal à tous ceux qui aiment les films, pas seulement aux studios qui essaient de faire des bénéfices.