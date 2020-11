Étude. Les conducteurs se fient trop aux systèmes d’aide à la conduite

C’est aussi un avertissement pour les constructeurs automobiles: alors que les systèmes d’aide à la conduite semi-autonomes sont de plus en plus courants, les conducteurs contribuent également à rendre les conducteurs de plus en plus imprudents, comme garanti son efficacité.

Conduite par l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) et le Massachusetts Institute of Technology AgeLab, deux institutions nord-américaines renommées, l’étude en question s’est concentrée sur 20 conducteurs qui se sont portés volontaires pour participer à l’enquête. Et à laquelle 10 ont reçu un Range Rover Evoque équipé uniquement du régulateur de vitesse adaptatif, et aux 10 restants, une Volvo S90 équipée non seulement du même système, mais également de Pilot Assist, technologie destinée à garder le véhicule au centre de la voie.

Volvo S90

Une fois les conclusions tirées, l’étude révèle que le comportement des participants «différait peu ou pas du tout» quant à la fréquence à laquelle ils se «déconnectaient» de la conduite, par exemple en retirant les deux mains du volant ou les yeux de la route, à partir du moment ils ont été informés du matériel qu’ils possédaient et ont reçu les véhicules.

Toujours selon les chercheurs, plus le niveau d’automatisation du véhicule est élevé, plus le niveau d’inattention au volant est élevé. Fait confirmé par l’impact que le système Volvo Tier 2 a fini par révéler en conduite, beaucoup plus dramatique que dans le véhicule équipé uniquement du régulateur de vitesse adaptatif.

Selon Ian Reagan, chercheur principal de l’IIHS, l’étude a également montré qu’après un mois d’utilisation de Pilot Assist, la distraction des conducteurs au volant est également devenue deux fois plus importante qu’au début. Cela étant, «par rapport à la conduite dans une voiture sans ce type d’aides à la conduite, les conducteurs étaient 12 fois plus susceptibles de retirer les deux mains du volant, après s’être habitués au système de maintenance entrant au centre de la voie. Tournage “.

Pilot Assist de Volvo

Les chercheurs ont également constaté que les conducteurs du Range Rover Evoque, qui utilisaient fréquemment le régulateur de vitesse adaptatif, étaient plus susceptibles d’être distraits par leur téléphone portable lorsqu’ils utilisaient le système. Cette tendance, dit-on, est devenue plus aiguë à mesure que les conducteurs se sont familiarisés avec la technologie.

En conclusion, l’IIHS réaffirme, sur la base des résultats de l’étude, la nécessité et l’importance des conducteurs de ne pas se fier aveuglément aux technologies, «se leurrant avec un faux sentiment de sécurité». Ceci, en même temps que de demander un suivi attentif des conducteurs, afin de garantir qu’ils sont prêts, à tout moment, à prendre le contrôle du véhicule.

Range Rover Evoque

