Etude iPhone: Apple promet trop ici ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Apple iPhone 7 128 Go noir mat

Equipée d'une puce A10, l' iPhone 7 128Go noir mat répond très rapidement à vos sollicitations. Capable de filmer en 4K et proposant un écran compatible 3D Touch, l'appareil est très agréable à utiliser au quotidien. C'est un compagnon fiable et stylé qui vous promet la puissance et la grâce. L' iPhone 7 128Go noir mat reconditionné se démarque par son design moderne et compact, avec son écran Retina HD de 4,7 pouces, son épaisseur de 7,1 mm et ses coins arrondis. Sa mémoire de 128Go est suffisante au quotidien pour stocker vos films, vos photos et vos documents professionnels. Il est d'ailleurs équipé d'un appareil frontal 12 mégapixels, d'un stabilisateur d'image et d'un nouvel appareil avant de 7 mégapixels, avec flash. Les couleurs sont toujours aussi belles et le niveau de détails est très appréciable, pour vos paysages comme pour vos selfies. Le bouton d'accueil de l' iPhone 7 128Go noir mat reconditionné évolue. L'ancienne mécanique laisse en effet place à un composant sensible à la pression de vos doigts, offrant ainsi plus de possibilités de navigation. Ce bouton sert aussi de capteur d'empreinte digitale, assurant un accès ultra sécurisé à vos données. Egalement sur votre iPhone 7, l'indice de protection IP67 assure que le téléphone est résistant aux éclaboussures, à la pluie et à la poussière. Ce téléphone vous permet également d'utiliser votre voix pour envoyer des messages ou prendre des notes avec l'assistant intégré Siri, de passer des appels vidéo FaceTime de grande qualité, de payer en ligne via Apple Pay, de prendre des photos pendant l'enregistrement de vidéos HD ou 4k, et bien plus encore ! Votre iPhone 7 128Go noir mat reconditionné sera accompagné par des accessoires neufs qui sont entièrement compatibles avec la marque à la pomme. Vous trouverez dans notre boîte des écouteurs neufs avec connecteur Lightning, pour un plaisir d'écoute incomparable. Vous disposerez également d'un câble Lightning vers USB, qui sert à la recharge sur secteur ou USB et au transfert de données. Vous aurez enfin un adaptateur secteur neuf, et un outil en métal PickSim avec lequel vous allez pouvoir ouvrir l'appareil et insérer votre carte Nano Sim. Cet iPhone 7 128Go noir mat reconditionné a été nettoyé, réinitialisé et désimlocké pour fonctionner avec tous les opérateurs. Ses différents composants ont été testés et vérifiés pour vous assurer un appareil en très bon état de fonctionnement. C'est certain, commander un iPhone 7 128Go noir mat reconditionné, c'est faire un achat fiable et sécurisé, tout en diminuant l'empreinte carbone. Le téléphone vous sera envoyé en point relais ou à domicile, selon l'option que vous aurez sélectionnée à la commande. Nous travaillons avec UPS pour vous garantir une livraison sécurisée, suivie et rapide. La livraison prend généralement moins de 48 heures après l'expédition. Après la commande, vous bénéficiez d'un délai de 14 jours pour vous rétracter. Votre téléphone est garanti 12 mois à compter de la date d'achat....