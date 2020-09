Étude fracassante de l’Arctique: la glace de la mer de Béring fond en un temps record

SCHLEICH Figurine Schleich 14801 - Phoque

Les phoques font partie de la même famille de que les morses et les lions de mer. Ils sont peu souvent sur terre et passent la plus grande partie de leur temps dans les eaux glacées de l’Atlantique Nord et de l’océan Arctique. Quand ils chassent des poissons et des crustacés, il plongent à 200 m de profondeur