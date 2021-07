Étude de deux ans pour analyser comment les vaccins COVID-19 affectent les personnes dont l’immunité est affaiblie

07 juil. 2021 14:42:27 IST

Quelle est l’efficacité des vaccins Covid si votre système immunitaire est compromis par le VIH, le cancer ou une greffe d’organe récente ?

Confrontés à très peu de données – et craignant que certains de ces patients ne soient particulièrement vulnérables au virus – les scientifiques cherchent à savoir comment les protéger au mieux.

Dans l’un des plus grands projets de recherche sur la question à ce jour, des dizaines d’hôpitaux français ont lancé une étude de deux ans sur quelque 10 000 personnes pour aider à faire la lumière sur la façon dont les personnes atteintes de ces conditions réagissent à la vaccination contre le coronavirus.

« L’objectif est de savoir comment protéger au mieux ces patients », a expliqué à l’AFP la responsable de l’étude, Odile Launay.

Des autorités comme les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis affirment que les personnes dont le système immunitaire est affaibli peuvent recevoir le vaccin, mais soulignent qu’il existe encore peu de données sur la sécurité.

« Si vous souffrez d’une maladie ou prenez des médicaments qui affaiblissent votre système immunitaire, vous ne serez peut-être PAS complètement protégé même si vous êtes complètement vacciné », ajoute le CDC, exhortant les gens à continuer à prendre des précautions et à consulter leur médecin.

Doses multiples

Le système immunitaire des gens peut être supprimé par une maladie – ou par des traitements pris pour traiter d’autres conditions – et cela peut signifier que leur corps a du mal à produire les anticorps que les vaccins sont censés déclencher.

Les conditions où cela pourrait être le cas comprennent le diabète, l’obésité, le cancer, les greffes d’organes et de moelle osseuse, l’insuffisance rénale chronique sévère, le VIH ou la sclérose en plaques.

Dans le cas d’une greffe, la réponse immunitaire d’un patient est volontairement supprimée pour empêcher son corps d’attaquer le nouvel organe.

Une autre étude française publiée dans le New England Journal of Medicine a examiné 100 patients transplantés et a trouvé que leur réponse immunitaire aux vaccins était insuffisante après deux doses.

Les scientifiques ont recommandé trois doses pour ces patients, ce qui est désormais la règle en France.

La nouvelle étude, qui implique 30 hôpitaux et a recruté des participants depuis mars, vise 8 650 participants dont le système immunitaire est compromis et un groupe témoin de 1 850 personnes non compromises.

Les participants subiront une prise de sang pour mesurer la présence d’anticorps au moment de la vaccination puis à nouveau après un mois, six mois, un an puis deux ans après la dernière dose.

« Les données nous permettront d’adapter nos recommandations vaccinales à des populations de patients spécifiques », a déclaré Launay.

Autres mesures

Les autorités sanitaires pourraient par exemple décider de raccourcir le délai d’attente entre la première dose et les deux ou trois rappels qui suivraient probablement pour les patients immunodéprimés.

Et dans les cas où les vaccins ne produisaient aucun résultat, les médecins opteraient pour d’autres stratégies comme vacciner la famille et les soignants du patient et maintenir une distance sociale.

Si un échec vaccinal entraîne une infection par le Covid-19, les chercheurs séquenceront également le virus.

Cela pourrait déterminer si la maladie est causée par une variante existante – ou même détecter de nouvelles mutations.

Alors que le virus Covid-19 infecte généralement les individus pendant environ 10 jours avant d’être neutralisé par l’organisme, certaines études ont montré que certains patients, en particulier ceux dont le système immunitaire est affaibli, peuvent le porter pendant plusieurs semaines ou plus.

Cela augmente la fenêtre d’opportunité pour le virus de muter, entraînant potentiellement de nouvelles variantes.

Une étude similaire a été lancée au Royaume-Uni en mars, qui surveillera les réponses de 5 000 patients immunodéprimés aux vaccinations contre le Covid-19.

« Nous devons de toute urgence comprendre si les populations de patients souffrant de maladies chroniques telles que le cancer, l’arthrite inflammatoire et les maladies rénales et hépatiques sont susceptibles d’être bien protégées par les vaccins COVID-19 actuels », a déclaré le chercheur principal Iain McInnes de l’Université de Glasgow. temps.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂