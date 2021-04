Être un touriste de l’espace sera possible très prochainement avec Blue Origin: les billets seront mis en vente le 5 mai

Si vous voulez faire le tour de l’espace et que vous avez assez d’argent pour le faire attentif: le 5 mai prochain, billets pour le premier vol suborbital de la fusée New Shepard.

Tout semble prêt pour que la société Blue Origin de Jeff Bezos entame son voyage dans le débat? Oui monde accrocheur du tourisme spatial. Pour le moment, les conditions et les prix de ces billets ne sont pas connus.

Dans Blue Origin, ils assurent que « il est temps »

Dans le message publié par la société, vous pouvez voir une vidéo dans laquelle Jeff Bezos conduit un camion à l’endroit où la capsule du dernier vol d’essai fabriqué par New Shepard.

C’est l’heure. Vous pouvez acheter le tout premier siège sur #NouveauShepard. Inscrivez-vous pour en savoir plus sur https://t.co/XNq9WALA7u. Détails à venir le 5 mai. #GradatimFerociter pic.twitter.com/K9jugCs9yz – Origine bleue (@blueorigin) 29 avril 2021

Le succès de ce vol et d’autres vols précédents semble indiquer clairement que la fusée et la capsule sont parfaitement préparées pour démarrer cette activité commerciale unique qui permettra toute personne disposant de suffisamment d’argent peut devenir un touriste de l’espace. Bien que le prix ne soit pas connu, on estime que le prix pourrait varier entre 250 000 € et 300 000 €.

Pour pouvoir acheter ces billets vous devez vous inscrire sur le site Web officiel de la société et entrez votre nom complet, votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone.

Le New Sheppard a une capsule d’une capacité de six membres d’équipage, et la fusée les emmène à environ 104000 mètres d’altitude, où les touristes de l’espace ils pourront profiter (ou souffrir, on verra) quelques minutes de microgravité et des vues spectaculaires sur la planète.

Le vol ne dure que quelques minutes: la fusée tourne d’un côté pour atterrir verticalement sur une plate-forme spécifique, tandis que la capsule finit également par descendre et ouvrir des parachutes pour descendre en douceur.

Via | Le bord