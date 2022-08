« Être un cow-boy n’est pas une imposition, mais un choix d’enfant »: Isabel Vaca, directrice de Temporada de campo

Le premier film d’Isabel Vaca est un travail d’observation rigoureux sur la vie des cow-boys mexicains. Son intérêt s’est porté sur un ranch de Jalisco qu’elle connaît depuis son enfance et pour lequel elle éprouve une profonde admiration en raison de ses habitants. Là, en plus d’être un territoire où l’on élève des taureaux de combat, un futur cow-boy se forge dans la figure de Bryan, un garçon qui rêve d’être un cow-boy comme les adultes qui ont des exemples.

Bryan est un enfant comme les autres, cependant, il diffère de ceux qui grandissent dans les grandes villes et les entités industrialisées. Il aime la campagne, un lieu qui représente pour lui la liberté, l’illusion, l’apprentissage. Le milieu rural dans lequel il se déroule est aussi un espace protecteur pour préserver son essence, construire des valeurs et sensibiliser aux différents problèmes qui peuvent toucher un garçon de son âge.

Pour plonger dans saison de terrain, Spoiler s’est entretenu avec le réalisateur et producteur Arturo Mendicuti. Qu’y a-t-il derrière un film qui nous met face à un scénario que l’on a tendance à ignorer, à rabaisser ou à oublier, comme la campagne ? Nous en avons parlé et plus encore.

Entretien avec Isabel Vaca et Arturo Mendicuti

Sous le prétexte de nous rapprocher de l’univers paysan de l’élevage de taureaux de combat, le film nous rapproche d’un film sur la campagne mexicaine et la vie rurale d’aujourd’hui. Isabel, qu’est-ce qui t’a dérangé de raconter cette histoire ? L’espace, les gens ou la relation entre l’homme et l’animal ?

Je peux bien dire que c’est un mélange de tout ce que vous mentionnez. Tout d’abord, les gens. Ce sont eux qui m’impliquent dans cet espace et donc dans leur coexistence avec tout ce qui est leur quotidien.

J’ai grandi en voyant la campagne et le bétail, c’est quelque chose qui m’a toujours été très familier. Mais ma vie a été différente de celle de ces gens. C’est quelque chose sur lequel j’ai réfléchi à bien des égards en tant qu’adulte, comprenant que je ressentais trop d’admiration pour ces personnes, ainsi que du respect pour leurs décisions de vie. Par exemple, pour moi, l’avenir de mon adolescence était d’étudier à l’université. Cependant, pour un garçon appartenant à une famille de cow-boys, l’avenir qu’il souhaite est dans le domaine. Et c’est très précieux !

Que cette conviction, adossée à un profond amour de la campagne, vienne d’un enfant, m’a semblé touchante et intéressante, d’autant plus que presque aucune histoire sur la campagne mexicaine n’est racontée dans les films. A travers cet enfant, qui est Bryan, j’ai voulu honorer la figure du cow-boy. Dans ce cas de notre cow-boy, le Mexicain.

Le film lance plusieurs lectures à travers Bryan, l’enfant protagoniste. Il y a une métaphore qui attire mon attention. Il est très mignon et protecteur de Pancho, un petit veau qu’il adopte car il est rejeté par sa mère. En revanche, il apporte des frondes, des lassos et même un fusil de munitions lorsqu’il est autour des taureaux, comme s’il attendait le moment de s’en prendre à eux. Mais de quoi? Bryan voit-il sa figure paternelle dans le taureau, un homme qui l’a abandonné ? Pancho est-il une identification de lui?

Je n’avais pas pensé à cette possibilité, et je ne l’ai pas non plus envisagée lors de l’enregistrement des scènes. C’est une interprétation que vous me donnez en ce moment et que je n’envisageais pas d’envoyer cette lecture. Probablement mon inconscient a fonctionné et s’est manifesté de cette façon pour que les morceaux se rejoignent. C’était involontairement.

Pancho est en réalité un petit veau qui a été rejeté par sa mère. Puis il a été adopté par les grands-parents de Bryan et c’est lui qui se charge de le nourrir, de jouer avec lui et de le chouchouter. C’est une très belle relation qui existe entre eux. Et effectivement, Bryan assume une sorte de responsabilité paternelle avec Pancho.

Concernant la figure paternelle représentée dans le taureau, il se peut que Bryan le voie comme un être qui n’était pas présent dans la vie de Pancho après le mépris de sa mère, mais aussi comme une représentation de son propre père, un homme parti aux États-Unis quand le garçon était un bébé et n’est jamais revenu.

Un père auquel Bryan ne veut pas non plus ressembler du tout quand il sera grand. Il en est très convaincu à son jeune âge. Quelle force!

Euh, oui. Tourner cette scène était inattendu. Mon intention était que Bryan exprime ce qu’il ressentait, qu’il parle de ses sentiments par rapport à l’album de famille que sa mère lui montre et aux anecdotes qu’il lui raconte sur son père. Nous n’avions aucune idée qu’il allait prendre cet exercice avec une grande détermination pour nous dire qu’il ne voulait pas être ivre ou négligent comme son père. Cela nous a donné la chair de poule à ce moment-là.

Malgré sa naïveté ou son innocence, Bryan est trop intelligent pour dire avec certitude ce qu’il veut ou ne veut pas dans sa vie. Il le fait également lorsqu’il déclare qu’il veut être un cow-boy à l’âge adulte, pour poursuivre la tradition cow-boy de sa famille.

Il dit très clairement qu’il ne veut pas aller à l’école. Il nous fait clairement comprendre que ce n’est pas un endroit où il se sent heureux et vous le nuancez avec un plan de la fenêtre à barreaux du salon. Ce qui pour nous peut être un travail acharné pour Bryan, c’est la liberté ?

Une liberté qui n’est pas exempte de responsabilités, mais qu’il assume volontiers. On voit que Bryan est discipliné pour se lever tôt lorsqu’il accompagne les adultes sur le terrain, obéit aux instructions qu’ils lui donnent, se prépare avec les vêtements appropriés pour la journée. Cela met également en évidence son intérêt à continuer d’apprendre tout ce qui concerne le travail de l’élevage. Nous ne le voyons pas comme un enfant qui se plaint ou souffre d’être sur le terrain.

Le plein air, la connexion avec les éléments naturels tels que l’eau, les arbres et sa relation avec le règne animal font partie d’une éducation en dehors de la salle de classe. Être un cow-boy n’est pas une imposition, mais un choix dans son cas. C’est là que réside le sentiment de liberté que Bryan vit et veut vivre.

Arturo, dans le film, nous voyons à quel point les cow-boys coexistent naturellement avec les animaux, mais était-il facile ou difficile pour l’équipe de travailler à cette proximité avec des chevaux, des taureaux, des vaches ?

Nous avons eu la chance que les gens de la rancheria connaissent parfaitement leur environnement et leurs animaux. Ils nous ont conseillé de nous dire quand nous pouvions enregistrer et quand nous ne pouvions pas enregistrer, ou à quelle distance nous devions rester, à la fois pour ne pas gêner leur travail et pour ne pas déranger les animaux. Bien sûr, cela signifiait beaucoup travailler sur la logistique, ce qui était le vrai défi.

Avec Pancho, par exemple, il n’y a pas eu de problème majeur car c’est un veau qui, étant avec Bryan, a oublié le monde et il a été possible de l’enregistrer. Mais être proche des taureaux était quelque chose qui nous était imposé, surtout ceux d’entre nous qui n’avaient aucun rapport avec le terrain. Au début, ils faisaient peur car nous ne connaissions pas non plus la dimension d’animaux comme celui-ci, mais au fur et à mesure qu’ils nous informaient de ce que nous pouvions et ne pouvions pas faire en les entourant, nous avons davantage clarifié le panorama.

Il y avait aussi des moments où les familles et les gens à l’écran ne voulaient pas enregistrer parce que, comme nous tous, ils avaient des conflits internes à résoudre. Il a donc fallu repenser la journée pour en profiter et ne pas rester immobile. Nous n’allions pas non plus les forcer, nous comprenions leur situation.

Un autre facteur à prendre en compte était la météo. Avec le changement climatique, on ne sait plus.

C’est quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Il ne s’agit pas de dire au soleil de descendre en intensité, ou à la pluie de ne pas se montrer. Ce sont simplement des conditions météorologiques qui se produisent. Comme il pouvait y avoir des journées très suffocantes à cause de la chaleur, il y en avait d’autres où les nuits étaient froides et les après-midi pluvieuses.

Cela pourrait représenter une adversité si nous enregistrions autre chose, mais comme c’était un sujet lié à la campagne, Isabel a eu l’intelligence de le présenter comme une qualité pour l’histoire. C’est dans ces conditions que les gens travaillent et vivent dans les rancherías. Il est également associé aux animaux et à leur réaction à ces climats.

Bien sûr, au niveau de la production, vous vivez avec l’angoisse constante que les caméras et les câbles ne seront pas endommagés et que l’équipe ne tombera pas malade. Vous vous souciez parce que vous vous souciez. Cependant, ce sont des situations qui vous permettent en quelque sorte de poursuivre votre plan de tournage sans trop de colère. J’insiste, dans ce cas, l’histoire nous a beaucoup aidés à transformer une apparente mortification en solution.

Isabel, contrairement à d’autres contextes ruraux que nous avons vus récemment dans le cinéma mexicain, ici la violence qui sévit dans le pays apparaît à travers un jeu pour enfants sur les migrants. Est-ce ainsi que jouent les enfants des rancherías ?

Oui, et c’est très fort. Les dégâts du crime organisé se reflètent également dans les enfants de Mexicains qui décident de passer aux États-Unis mais tombent malheureusement entre les mains de passeurs ou de criminels sans scrupules qui les recrutent. Ces petits ont une idée de ce qui se passe, que des compatriotes sans papiers courent le risque d’être tués dans leur tentative d’atteindre l’autre rive.

Dans le film, je montre exactement le jeu auquel ils jouent : des clandestins qui sont traqués. Je voulais le montrer parce qu’il fait partie de votre réalité. Ils ne pensent pas aux trafiquants de drogue ostentatoires, mais aux migrants qui cherchent de meilleures conditions de vie et qui en sont empêchés par l’usage des armes.

En effet, l’insécurité qui peut inquiéter les personnages de saison sur le terrain est que quelqu’un se faufile dans la fête de la ville et la danse. C’est la seule fois où nous voyons un élément de sécurité et c’est parce qu’il apparaît à la porte d’accès au terrain du parti.

En effet. Ses craintes de violence, heureusement, ne sont pas dans la présence visible du narco. Ils ne le sont pas pour que l’on puisse voir et ressentir leur quiétude par rapport au terrain tout au long du film. C’est pourquoi nous voyons que Bryan est heureux et libre. Je pense que ce ne serait pas le cas s’il y avait des fusillades quotidiennes, comme c’est le cas dans d’autres régions du pays. Les gens sont heureux à la fête parce que le pire qui puisse arriver est que quelqu’un en fasse trop ou ne sache pas danser.

Nous avons pu voir Bryan dans une chemise Chivas. C’est très symbolique qu’il porte ce vêtement si l’on considère ce que représente l’équipe en tant qu’identité mexicaine et son lien avec le terrain comme l’une de nos racines. Pourquoi le t-shirt Sacred Flock apparaît-il ?

Par accident! C’est un vêtement qu’il avait. Il n’a pas été pensé ni prévu que je l’utilise pour lui donner le symbolisme auquel vous faites référence. Cette autre métaphore vient du film lui-même. À ce moment-là, il ne m’est pas venu à l’esprit à quel point un maillot Chivas peut être interprétatif.

