Être les Ricardos obtient Nicole Kidman comme Lucille Ball et Javier Bardem comme Desi Arnaz

Nicole Kidman et Javier Bardem sont actuellement en pourparlers pour jouer Lucille Ball et Desi Arnaz dans le prochain film d’Aaron Sorkin. Le film est intitulé Être les Ricardos, et il a lieu pendant une semaine de production sur le tournage de J’aime lucy. Le film commence par une table du lundi et va jusqu’au tournage du public ce vendredi. Alors que tout cela se produit, « Lucy et Desi font face à une crise qui pourrait mettre fin à leur carrière et une autre qui pourrait mettre fin à leur mariage ».

Aaron Sorkin a écrit le scénario de Être les Ricardos, et il dirigera le projet pour Amazon Studios et Escape Artists. Quant à savoir quand le film commencera la production, cela n’est pas clair pour le moment, en raison de la crise de santé publique. Cela étant dit, les fans de J’aime lucy sera probablement très intéressé de voir jouer Nicole Kidman et Javier Bardem Bal Lucille et Desi Arnaz sur grand écran.

J’aime lucy à l’origine fonctionné de 1951 à 1957 sur CBS. L’émission se composait de 180 épisodes d’une demi-heure couvrant six saisons et est souvent considérée comme l’une des meilleures sitcoms de l’histoire de la télévision. Après la fin de la série en 1957, une version différente a continué pendant trois saisons supplémentaires avec 13 émissions spéciales d’une heure, qui ont duré de 1957 à 1960. Il a d’abord été connu sous le nom de Le spectacle Lucille Ball-Desi Arnaz et plus tard dans les rediffusions comme L’heure de la comédie Lucy-Desi. En plus d’être l’une des sitcoms les plus regardées en Amérique, l’émission a depuis été syndiquée dans des dizaines de pays à travers le monde.

En plus de l’émission télévisée, J’aime lucy avait également une émission de radio et une ligne de bandes dessinées. Au total, 35 numéros du J’aime lucy Les bandes dessinées ont été publiées entre 1954 et 1962, qui ont ensuite été rééditées au début des années 1990, ce qui a poussé les collectionneurs à les trouver. Si cela ne suffisait pas, la sitcom a créé tout un monde de marchandises qui s’est vendu à des millions d’unités dans les années 1950 et 1960. Une grande partie de la marchandise vaut beaucoup d’argent de nos jours.

Aaron Sorkin récemment publié Le procès du Chicago 7 sur Netflix et il a fait le buzz aux Oscars dans l’industrie du divertissement, grâce aux bonnes performances de Yahya Abdul-Mateen II, Sacha Baron Cohen, Daniel Flaherty, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella, John Carroll Lynch, Eddie Redmayne, Noah Robbins, Mark Rylance, Alex Sharp et Jeremy Strong. Associé au fandom intense de J’aime lucy avec Sorkin attaché à diriger, avec Nicole Kidman et Javier Bardem mis en étoile, Être les Ricardos pourrait être un grand succès au box-office. Le film devrait être produit par Todd Black, Jason Blumenthal et Steve Tisch des Escape Artists. Le Hollywood Reporter a été le premier à annoncer Être les Ricardos.

Sujets: Lucille Ball, I Love Lucy