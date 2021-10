Alors que la plupart d’entre nous ne pourraient jamais imaginer voir l’histoire de nos parents sur grand écran, il serait presque impossible de ne pas trouver à redire à la vision étrangère d’un étranger sur la relation, la vie, la réputation, les ressemblances de vos parents ; les souvenirs et les héritages étant trop précieux pour être laissés entre des mains inconnues. Cela a été vu maintes et maintes fois, des êtres chers consternés par la représentation de leur famille. Lucie Arnaz s’est rendue sur Instagram pour partager ses réflexions après avoir visionné Être les Ricardos. Elle avait ceci à dire, « C’est foutrement incroyable. » Voici la vidéo !

Elle sous-titre sa délicieuse vidéo avec : « Bonjour les amis ! C’est le jour de l’amour de Lucy ! Et quelle meilleure façon de célébrer qu’avec une petite mise à jour sur le nouveau film de @amazonprimevideo, « Being the Ricardos », avec @nicolekidman Nicole Kidman dans le rôle de Lucille Ball et @bardemantarctic Javier Bardem dans le rôle de Desi Arnaz. J’ai vu le film ! Et laissez-moi vous dire …. eh bien, vous pouvez écouter ici et le découvrir ! .#ilovelucyday #beingthericardos#luciearnaz #lucilleball #desiarnaz# ilovelucy #lucyricardo #rickyricardo#featurefilm #makingmovies#comingsoon #moviereview#nicolekidman #javierbardem#bigscreen #amazonprime#amazonprimevideo #moviemagic »

Lucie Arnaz déclare dans la vidéo, « [Sorkin] fait un grand film… Il a si bien capturé l’essence de cette période de leur vie. Il a capturé le cœur de ma mère et de mon père, leur relation. Il a capturé l’amour entre ces joueurs dans le J’aime lucy spectacle. La tension qui a été provoquée cette semaine particulière où l’enfer s’est déchaîné. »

« Nicole Kidman est devenue l’âme de ma mère. Elle a rampé dans sa tête. Je ne sais pas comment tu fais ça. Elle se souciait très profondément de cette partie, [and] ça montre. Et je croyais tout ce qu’elle disait. Elle est magnifique – Dieu merci, ils n’ont pas fait de sosies exactes, je n’aurais pas pu le supporter. »

Alors qu’Arnaz admet que Javier Bardem n’est pas un portrait craché de son père, elle s’est extasiée devant la performance présentée par Bardem. « Ils ont un profil et une forme de corps différents, mais il a tout ce que papa avait. Il a son esprit, son charme, ses fossettes, sa musicalité. Il a sa force et sa ténacité, et vous pouvez dire à la performance qu’il Je l’aimais juste. Et c’est ce dont vous aviez besoin. «

Cet été, elle a décrit le film en expliquant : « Cela se passe principalement pendant les répétitions de l’un des spectacles. Il y a quelques scènes où ils sont chez eux à Chatsworth, avant de travailler, après avoir travaillé. Il y en a deux ou trois courtes scènes de flashback sur sa vie d’avant J’aime lucy, quand elle travaillait à l’émission de radio, quand elle essayait de convaincre le réseau d’embaucher papa. Mais il se passe des choses cette semaine-là qui ne se sont pas tout à fait passées comme Aaron l’a écrit. Il prend une licence théâtrale et entasse en quelque sorte quelques événements réels qui se sont produits, ils ne se sont tout simplement pas produits en même temps. Mais vous en apprenez beaucoup sur ce que c’était à l’époque. Son dialogue est toujours incroyable. Et je pense qu’il a très bien traité ma mère et mon père. Je pense qu’ils sont des composites précis de ces personnes. Et ce que j’en ai vu… Je n’ai vu aucun des rushes, mais je n’étais sur le plateau que deux jours. Ce que j’ai vu était extraordinairement classe et de premier ordre. Les personnes qu’il a choisies sont de très bons interprètes. »

Être les Ricardos a été écrit et réalisé par Aaron Sorkin. Le casting comprend également JK Simmons et Nina Arianda incarnant respectivement William Frawley et Vivian Vance, Tony Hale, Alia Shawkat, Jake Lacy et Clark Gregg. Lucie dit que nous pouvons regarder le biopic Amazon Prime dans les cinémas aux alentours de Noël.

Sujets : J’aime Lucy