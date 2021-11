Être l’affiche de Ricardos partage l’amour entre Lucille Ball et Desi Arnaz

Nicole Kidman et Javier Bardem se blottissent de près dans le dernier Être les Ricardos affiche publiée par Amazon Studios. Lucie Arnaz a donné au film son sceau d’approbation en disant : « [Sorkin] fait un grand film… Il a si bien capturé l’essence de cette période de leur vie. Il a capturé le cœur de ma mère et de mon père, leur relation. Il a capturé l’amour entre ces joueurs dans le J’aime lucy spectacle. La tension qui a été provoquée cette semaine particulière où l’enfer s’est déchaîné. »

Kidman a laissé le public découvrir son processus pour capturer l’essence de Lucille Ball. Elle voulait s’assurer qu’elle clouait l’actrice puissante et emblématique. En parlant de recréer la bien-aimée J’aime lucy scènes, dit-elle, « Je les ai étudiées et apprises. C’était mon obsession de les rendre absolument exactes. C’était [writer/director Aaron Sorkin’s] obsession d’avoir cet être humain dépeint – qu’est-ce qui se cache derrière la création de Lucy Ricardo et qui est la femme derrière ce personnage ? »

Lucille Ball était la reine de la narration, et elle a parlé du célèbre écran de broyage de raisins sur Le spectacle de Dick Cavett. Elle se souvient : « [Tirelli] on m’a dit qu’il y aurait une bagarre, et on lui a aussi expliqué qu’il y avait des moments où mes jambes devaient remonter dans cette immense cuve de vrais raisins. J’ai glissé et quand j’ai glissé, je l’ai frappée, accidentellement. Et elle s’est offusquée. Alors, elle est partie et me l’a laissée… ça m’a coupé tout le souffle. Elle m’a tenu à la gorge », a-t-elle ajouté. « Et elle m’étouffait, et je la bats vraiment pour la faire sortir. Je me noyais dans ces raisins. Elle me tuait. »

L’écrivain et réalisateur Aaron Sorkin a évoqué les inquiétudes selon lesquelles les producteurs, les fans, Debra Messing et les acteurs eux-mêmes ont eu que Kidman et Bardem pourraient avoir été mal interprétés. « Je leur dirais très clairement que je ne cherche pas une usurpation d’identité physique ou vocale de ces personnes », a-t-il déclaré au Hollywood Reporter. « Avant la première répétition, je leur écrivais tous les jours : « jouez simplement les personnages qui sont dans le script ». Je sais que Nicole travaillait sur la voix de Lucy depuis un moment et je voulais la soulager. »

Il a poursuivi: « En ce qui concerne l’anticipation du public, c’est quelque chose qui ne m’inquiète tout simplement pas. Je suis certain que lorsque les gens verront le film, ils partiront avec le sentiment que Nicole s’est très bien défendue, mais en plus, J’ai découvert que vous pouvez vraiment tirer parti des faibles attentes. »

Être les Ricardos a été écrit et réalisé par Aaron Sorkin. Aux côtés de Nicole Kidman et Javier Bardem, le casting comprend également JK Simmons et Nina Arianda incarnant respectivement William Frawley et Vivian Vance, Tony Hale, Alia Shawkat, Jake Lacy et Clark Gregg. Il y a aussi un documentaire en préparation, réalisé par Amy Poehler et produit par Ron Howard qui plonge en profondeur dès le début. Attraper Être les Ricardos dans les salles le 10 décembre et sur Prime Video le 21 décembre.

