Être la bande-annonce de Ricardos divise Internet alors que les fans de Debra Messing crient au scandale

La première bande-annonce de Being the Ricardos a divisé Internet dans les heures qui ont suivi sa sortie. Pour de nombreux fans, cela a renouvelé la déception que Debra Messing ne joue pas Lucille Ball dans le biopic. Nicole Kidman jouera à la place Lucy dans le long métrage réalisé par Aaron Sorkin avec Javier Bardem dans le rôle de Desi Arnaz. Lorsque la nouvelle du casting a été annoncée pour la première fois, de nombreux fans de Messing ont crié au scandale, estimant qu’elle aurait été la parfaite Lucille Ball d’après sa performance en tant que Lucy sur Volonté et grâce.

Mardi, le Être les Ricardos la bande-annonce est arrivée, nous donnant à tous un bon aperçu des nouvelles Lucille et Desi. La bande-annonce divise maintenant Internet, car certains J’aime lucy les fans sont intrigués tandis que d’autres sont déçus. Beaucoup de ceux qui se sentent consternés sont des fans de Debra Messing qui espéraient qu’elle aurait l’occasion de jouer Lucille Ball dans un biopic. Ils font connaître leurs opinions avec un fan qui écrit : « Je suis désolé, mais je ne me remettrai jamais de Debra Messing qui n’aura pas ce rôle. Je sais que ce n’est pas une comédie, mais sérieusement… elle EST Lucy. »

Je suis désolé, mais je ne m’en remettrai jamais @DebraMessing ne pas obtenir ce rôle. Je sais que ce n’est pas une comédie, mais sérieusement… elle EST Lucy. – Ryan W. O’Connell (@ryguy895) 19 octobre 2021

Quelqu’un d’autre réitère que ce n’est pas un problème avec Nicole Kidman personnellement. C’est juste que la bande-annonce a renouvelé la déception de ce fan que Messing n’ait pas obtenu le rôle. Comme le dit le tweet, « Non. Désolé. La seule actrice qui aurait pu jouer ce rôle de manière crédible et raconter l’histoire était Debra Messing. Elle a tout – le look, la voix, le timing comique. J’aime Nicole Kidman, mais c’est un énorme manque pour moi. »

Nan. Désolé

La seule actrice qui aurait pu jouer ce rôle de manière crédible et raconter l’histoire était @DebraMessing Elle a tout – le look, la voix, le timing comique

J’aime Nicole Kidman, mais c’est un énorme manque pour moi pic.twitter.com/3NwJxPli6d — Jackie S ????????????? (@KaysGramma) 19 octobre 2021

Un autre tweet le dit : « Ils ont raté le coche en n’embauchant pas Debra Messing pour ce rôle. Nicole est une grande actrice, mais Debra est fondamentalement une Lucy réincarnée… un look, un timing comique, et elle est juste sacrément hilarante ! »

Ils ont raté le coche en n’embauchant pas @DebraMessing pour ce rôle.

Nicole est une grande actrice, mais Debra est fondamentalement une Lucy réincarnée… look, timing comique, et elle est juste sacrément hilarante ! – HeyHeyPaula⭐️⭐️ (@PugmomSTC) 19 octobre 2021

La bonne nouvelle pour le Être les Ricardos L’équipe est que le point de vue de Kidman sur Lucille Ball dans la bande-annonce a convaincu d’autres personnes d’essayer le film. Une personne a déclaré: « Je vivais un peu pour les allers-retours #BeingTheRicardos entre qui aurait dû jouer Lucille Ball, Debra Messing ou Nicole Kidman – un point discutable maintenant – Kidman semble l’avoir cloué, elle est un talent incroyable, sans aucun doute. Personnage. l’acteur est dur par contre. »

Je vivais un peu pour le #ÊtreLesRicardos va-et-vient entre qui aurait dû jouer à Lucille Ball, @DebraMessing ou Nicole Kidman – un point discutable maintenant – Kidman semble avoir réussi, elle a un talent incroyable, sans aucun doute. L’acteur de caractère est difficile cependant. https://t.co/LZnmqPIVgr – DouglasJonesNews (@enterobanger) 19 octobre 2021

Un autre fan a déclaré: « J’ai adoré. Je suis tellement excité! Trop de gens se concentrent sur le fait que Nicole Kidman n’est pas Debra Messing. Le problème, c’est qu’aucun d’eux ne peut jamais être Lucy Ricardo mais ce film parle de Lucille Ball la femme derrière la caméra et sa vraie vie. »

Je l’ai aimé. Je suis tellement excité ! Trop de gens se concentrent sur le fait que Nicole Kidman n’est pas Debra Messing. Le problème, c’est qu’aucun d’eux ne pourra jamais être Lucy Ricardo, mais ce film parle de Lucille Ball, la femme derrière la caméra et de sa vraie vie. — SOLIDARITÉ !✊???? (@AwYibs) 19 octobre 2021

Aaron Sorkin a écrit et réalisé Être les Ricardos. Avec Nicole Kidman et Javier Bardem comme Lucille Ball et Desi Arnaz, le film met en vedette JK Simmons et Nina Arianda comme leur J’aime lucy co-stars William Frawley et Vivian Vance. Tony Hale, Alia Shawkat, Jake Lacy et Clark Gregg sont également à l’affiche. Le film se concentre spécifiquement sur une semaine pendant la production de J’aime lucy lorsque le couple marié de la vie réelle rencontre des problèmes qui menacent à la fois leur mariage et leur carrière.

Être les Ricardos aura une sortie limitée dans les salles de cinéma le 10 décembre. Elle sera suivie d’une diffusion en continu sur Amazon Prime Video le 21 décembre 2021. Vous pouvez voir ce que les autres fans disent de la bande-annonce sur Twitter.

Je suis toujours ennuyé quand je vois quelque chose sur le film de Lucy et Ricky parce que je ne peux tout simplement pas croire qu’ils soient allés avec Kidman. Aucune offense à elle et je comprends qu’elle est un plus grand nom, mais Debra Messing était censée jouer ce rôle. — Jennifer ???????????????????????? (@LanyJennifer) 19 octobre 2021

Je pense toujours que cela aurait dû être Debra Messing. Aussi Javier ne me donne pas des vibrations Ricky https://t.co/xAZohmwktR – Le spectacle doit continuer (@Squirrely007) 19 octobre 2021

Je l’ai déjà dit et je le répète, c’est la seule personne qui a été faite pour ce rôle. @DebraMessingpic.twitter.com/FvHTV2jgwg – DiscoDiva (@DiscoDiva) 19 octobre 2021

Quelle parodie, Debra Messing s’est fait voler le rôle dans lequel elle était née pour briller. Nicole Kidman est une bonne actrice – sans aucun manque de respect – mais c’est absolument le mauvais choix. https://t.co/lsMEoxuaPG – Laurel Allison (@ReynoldsLaurel) 19 octobre 2021

Je ne suis toujours pas 100% vendu sur Nicole Kidman (ils ont mal fait Debra Messing) mais JK Simmons en tant que William Frawley AKA Fred Mertz est un casting parfait. https://t.co/8ZsFc8Ygun — Je suis juste Stabbin ???????????? (Il/Lui) (@YvisC) 19 octobre 2021

Une si mauvaise décision. Debra Messing est le choix évident pour jouer Lucy ! — ⚜️Pas CELA Karen (ENTIÈREMENT VAXXED!) ???????? (@KarenFromKennah) 19 octobre 2021

d’accord mais debra messing était juste là et ressemble en fait à lucille ball comme, je ne pense pas que je saurais qui ils étaient censés représenter si je voyais cela sans contexte. meh. Je préfère regarder l’épisode de Lucy de Will et Grace, tbh. https://t.co/RZV8Bmktmg — saison lindspooky | cor cordium (@lindieface) 19 octobre 2021

Debra Messing est une grande actrice dramatique ainsi qu’une comédienne. Je pense qu’ils ont fait une erreur. Dis juste. Nicole Kidman ne ressemble en rien à Lucy et je n’entends que son accent. Pouah. – LUCY (@Lockdown_Lucy) 19 octobre 2021

Eeeeeeee ! Je suis tellement excité ! Je sais que beaucoup de gens ne voulaient pas que Nicole Kidman joue Lucy mais je suis tellement content qu’elle ait obtenu le rôle. Debra Messing intimidant son chemin dans cela l’aurait ruiné. Ce n’est pas un remake de comédie, c’est le vrai drame de la vie de tout Lucy et moi sommes là pour ça ! — SOLIDARITÉ !✊???? (@AwYibs) 19 octobre 2021

Sujets : J’aime Lucy