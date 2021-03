"Étrangers: Fireteam": Voici 25 minutes de jeu du jeu de tir coopératif

Tout récemment, le développeur Cold Iron Studios a révélé « Aliens: Fireteam ». Maintenant, il existe déjà une vidéo qui montre 25 minutes de jeu dans le jeu de tir coopératif de survie. La vidéo continue de fournir de nouveaux détails sur les classes de personnages, les adversaires, les armes et la rejouabilité.

Après l’annonce de « Aliens: Fireteam » de nulle part il y a quelques jours, l’éditeur d’IGN Ryan McCaffrey a pu jouer une mission du jeu de tir coopératif avec deux développeurs. Ceux-ci ont répondu aux questions de l’éditeur lors de la session de jeu animée et ont révélé plus de détails sur le jeu.

Jeu de tir en coopération avec éléments de jeu de rôle

Dans la vidéo, les développeurs expliquent que leur studio a une solide expérience du jeu de rôle. Cela se reflète également dans « Aliens: Fireteam »: le jeu de tir coopératif permet aux joueurs de choisir entre cinq classes différentes. Chaque classe a deux capacités spéciales avec un temps de recharge et des avantages différents. Par exemple, le démolisseur est la seule classe qui peut utiliser des armes lourdes.

Chaque classe peut transporter deux armes principales et une arme secondaire. Une arme principale est susceptible d’être spécifique à la classe, l’autre peut être choisie par les joueurs d’un arsenal composé d’un total de 30 armes. Les armes et les compétences peuvent être améliorées au fur et à mesure que le jeu progresse.

Différents personnages et adversaires peuvent le faire

Dans la vidéo, les développeurs présentent trois classes de personnages plus en détail: technicien, démolisseur et artilleur.

De la Technicien utilise ses compétences pour garder les Xénomorphes à distance. Il peut installer des armes et lancer des électro-bobines qui ralentissent les extraterrestres.

Au cours de la mission, nous apprenons à connaître d’autres types d’ennemis en plus de petits Xénomorphes.

Le burster, par exemple, aime grimper aux murs, explose quand il meurt et laisse une flaque d’acide derrière lui.

Le Spitter préfère rester à distance et tirer des projectiles acides sur les Marines.

Le guerrier est similaire au Xenomorph classique des films « Alien » et peut subir beaucoup de dégâts.

Donc « Aliens: Fireteam » devrait rester intéressant même après y avoir joué plusieurs fois

Aliens: Fireteam proposera quatre campagnes avec trois missions chacune. Même après le premier jeu, le jeu devrait apporter de nombreuses heures supplémentaires de plaisir de jeu. Pour que cela ne devienne pas ennuyeux, les développeurs ont mis au point divers mécanismes.

Il y en a donc différents Niveaux de difficulté qui ont également un impact sur le gameplay. Dans les grades supérieurs, par exemple, le tir ami est activé et les joueurs trouvent moins de munitions.

