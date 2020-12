Étouffer l’oie qui pond les œufs d’or: la stratégie de Disney de ne pas brûler Star Wars

Dans quelle mesure le bien est-il trop? Dans quelle mesure Disney peut-il évincer ses deux franchises les plus populaires et les plus rentables, Marvel et Star Wars, sans les faire exploser? Il n’y a pas si longtemps, Disney s’était éloigné de l’apparente surexploitation de «Star Wars» et avait annoncé un «ralentissement» des productions de la franchise (une annonce qui, compte tenu des titres confirmés aujourd’hui, semble presque une blague). Le PDG de Disney de l’époque, Bob Iger, a affirmé que « moins c’est plus » avant quelques contributions controversées à la série: « Rogue One » et « Han Solo », qui ont ruiné l’idée de lancer des films avec des histoires parallèles une année sur deux. aux principales trilogies.

Mais bien sûr, à l’époque (fin 2019, il y a un peu plus d’un an) une série d’événements qui changeraient complètement le paysage n’avait pas encore eu lieu. D’une part, une pandémie mondiale qui a remis en cause l’avenir des théâtres, a retardé toutes les premières de 2020 et renforcé la puissance des plateformes de diffusion. De l’autre, le succès surprenant de « The Mandalorian », une série qui montrait qu’il y avait de l’espace pour raconter des histoires loin de la saga Skywalker déjà épuisée, sans complications pour les non-fans, orientée vers un public majoritaire et expérimentant avec des tons différents.

Et enfin, le formidable tour de roue que Warner a donné il y a une semaine, annonçant qu’il présenterait tous ses films 2021 en salles et sur HBO Max, regroupant de nombreuses idées jusqu’ici immuables en termes de vitrines. Ce sera sans aucun doute l’événement qui a le moins influencé ce que Disney a annoncé aujourd’hui, mais il aura sans aucun doute également confirmé qu’ils sont sur une voie commercialement viable.

Il est donc particulièrement significatif que la plupart des productions annoncées aujourd’hui soient des séries. Dans le cas de Marvel, ils sont plus répartis entre les cinémas et Disney + (dix séries sur 23 productions annoncées), mais Ce n’est pas le cas pour Disney, qui se concentre presque exclusivement sur les produits à diffuser via Disney +. Une fois de plus, le succès de «The Mandalorian» marque le contenu ici, avec des séries animées, des histoires se déroulant à différents moments de la chronologie de «Star Wars» et avec quelques retombées directes des aventures de Mando.

Ce que Disney propose pour Star Wars

Ceux-ci sont la série Star Wars que Disney a dans son portefeuille, environ trois ou quatre par an à partir de 2021:

' Rangers de la nouvelle république ': Par Jon Favreau et Dave Filoni, sur le ton de' The Mandalorian 'et centré sur la même période.

' Ahsoka ': A propos de Jedi Ahsoka Tano, un autre pseudo spin-off de' The Mandalorian '.

' Andor ': Basé sur le personnage de Cassian Andor, c'est-à-dire préquelle de' Rogue One '. Ils mettent en vedette Diego Luna et son fidèle droïde K-2SO. Première en 2022.

' Obi Wan Kenobi ': Il est confirmé que la série se poursuit, car les hauts et les bas autour de son avenir ont été constants. Hayden Christensen reprend son rôle de Dark Vador. Le tournage commence en mars.

' Star Wars: Le mauvais lot ': Animation, avec un groupe de stormtroopers rebelles de «The Clone Wars». Confirmé pour 2021.

' Star Wars: Visions ': Cela aura une orientation visuelle semblable à celle d'un anime. Confirmé pour 2021.

' Landau ': A propos, bien sûr, du favori des fans Lando Calrissian. On ne sait pas encore s'il se rapprochera de l'incarnation de Billy Dee Williams ou de celle de Donald Glover.

' L'acolyte ': Réalisé par le responsable de' Russian Doll ', une série mystère se déroulant à l'époque de la Haute République, avant l'Empire.

' Une histoire de droïdes ': Avec la collaboration d'Industrial Light & Magic, une série animée avec un compagnon pour R2-D2 et C-3P0.

‘: Avec la collaboration d’Industrial Light & Magic, une série animée avec un compagnon pour R2-D2 et C-3P0. ‘The Mandalorian‘: Bien sûr, continue la série populaire du Mandalorian et de son entreprise inimitable. Pour Noël 2021.

Ajouté à eux ‘Escadron de voleurs‘réalisé par Patty Jenkins, qui sortira le 25 décembre 2023.

Star Wars: Butt avec le petit écran

Il n’est pas difficile de voir que le pari de Disney est clairement orienté vers le petit écran: quand ‘Rogue Squadron’ arrivera, ce sera quatre ans à partir du précédent. le silence sur les projets de films à venir annoncés de Taika Waititi, Rian Johnson, Kevin Feige ou JD Dillard Ils indiquent clairement que les efforts sont concentrés sur les séries. Il n’y a rien de gravé dans le marbre, et encore moins maintenant qu’il est plus ou moins officiellement admis que la structure des prochains films ne doit pas nécessairement se présenter sous forme de trilogie. Mais le manque de données à leur sujet est significatif.

Gardez à l’esprit que le prix de Disney + augmente en mars avec l’arrivée de Star, le contenu adulte de l’empire Disney. La garantie d’un bon nombre de séries de commercialisation éprouvée est le reflet parfait de la décision de Warner de faire grimper les abonnements HBO Max, apportant toutes ses premières 2021 à la plateforme. La guerre du streaming est déclarée, et bien que Netflix soit toujours un ennemi géant et imbattable, la deuxième place est vivement contestée.

Le point d’équilibre de tout ça, on ne cesse d’être curieux une fois que l’univers Skywalker est épuisé (aucune trace de Rey, Finn et compagnie dans les nouvelles publicités), c’est «The Mandalorian». On ne sait pas quels espoirs Disney y avait placés avant sa première écrasante, mais on voit clairement comment il le voit maintenant: nous avons pratiquement vu l’épisode pilote de la série Jedi Ahsoka Tano dans la chronologie de la série, et Je suis sûr que beaucoup de personnages de « Rangers of the New Republic » passeront d’abord par « The Mandalorian » pour être testés. Cela vaut également pour les réalisateurs: Waititi et Deborah Chow ont répété leur vision de l’univers «Star Wars» dans «The Mandalorian».

Bien qu’il puisse sembler que Disney saute dans une piscine d’incertitude avec sa nouvelle série « Star Wars », la vérité est qu’elle évolue sur un terrain sûr. Il ne s’agit plus seulement de soutenir le succès de ‘The Mandalorian’, c’est l’utilisation de personnages très appréciés des fans (Lando en tête) ou de concepts à l’épreuve des bombes (par exemple, la série avec R2-D2 et C-3PO comme protagonistes). Seul «The Acolyte» est une énigme, non seulement en raison de son genre de «mystère-thriller», mais aussi en raison de son cadre jamais exploré dans les films. C’est peut-être pour cette raison qu’il s’agit de la proposition la plus attrayante du paquet.

Et de la même manière, il existe toutes sortes d’orientations et d’approches: «L’Acolyyte» aura peut-être une approche plus adulte, tandis que les intrigues et les concepts de la série animée semblent plus orientés vers le jeune public. La multiplicité des formats (séries avec des épisodes éventuellement indépendants, des minis de six chapitres, des sagas pouvant être prolongées dans le temps) est un autre moyen intelligent d’éviter l’épuisement professionnel.

En tout cas, pour le moment, tout est énigme. Tant que les séries ne commencent pas à arriver, cette nouvelle orientation de l’univers ‘Star Wars’ ne peut se faire sentir: il ne faut pas oublier, avant de déclarer la mort de la créativité de la franchise, que ‘Star Wars a généré du matériel supplémentaire sans interruption depuis le début sous la forme de livres, de bandes dessinées et plus (aujourd’hui, malheureusement, considéré comme non canonique). L’univers créé par George Lucas est suffisamment riche pour le supporter. Ce qui est clair, c’est que s’il y a un test décisif pour le prouver, il est sur le point d’arriver.