Etoiles filantes de Perséides 2020: ce qu’elles sont, d’où elles viennent et comment nous pouvons en profiter

Les larmes de San Lorenzo, ou perseidas, ils sont l’un des spectacles célestes les plus populaires de l’été. Du 17 juillet dernier au 24 août, ils éclaireront nos cieux. Comment pouvons-nous les voir? Répondons à cela et à bien d’autres questions.

Pourquoi la “pluie d’etoiles filantes perséides” a-t-elle lieu?

Alors que la Terre pénètre dans le nuage de poussière et d’obus laissé par la comète 109P / Swift-Tuttle, alors qu’elle tourne autour du Soleil, les “étoiles filantes” commencent à décorer notre ciel d’été. Vous êtes en fait ce sont des morceaux de poussière de météorite traversant l’atmosphère à plus de 210000 kilomètres à l’heure.

En raison de la position du nuage, le point rayonnant, qui c’est le “centre” à partir duquel les étoiles filantes semblent converger dans une “pluie” comme les perséides, est situé à proximité de la constellation de Persée. C’est d’ici qu’ils recueillent leur nom, puisqu’ils semblent provenir de ses étoiles. Mais ce n’est pas vrai.

Comme nous l’avons dit, son origine est dans le sillage du 109P / Swift-Tuttle, dont la dernière apparition rapprochée a eu lieu en 1992, produisant un pic d’activité significatif en 1993. Depuis, l’activité a progressivement reculé à des niveaux normaux aujourd’hui.

Et d’où vient le nom “Larmes de San Lorenzo”? Eh bien, c’est plus évident, et c’est que son zénith coïncide presque avec le saint de San Lorenzo, le 10 août, qui a été martyrisé sur le gril et dont les larmes, selon l’héritage populaire, sont vus au ciel en commémorant son jour et son martyre (qui était à une autre date indéterminée).

Quand voir les perséides

La temporalité est l’un des facteurs les plus importants de cet événement, bien que ce soit aussi l’un des plus laxistes, puisque le phénomène est actif depuis 17 juillet de cette année et visible jusqu’au 24 août. Les “larmes” se produisent tout au long de la journée mais ne peuvent évidemment être vues que la nuit à cause de la lumière.

Cela nous amène au point suivant: pour profiter des perséides, il est essentiel de le faire la nuit et avec le moins de lumière possible. À presque tous les points de la géographie espagnole en ce moment, il fait sombre assez tard. C’est presque obligatoire attendre plus de onze heures la nuit, jusqu’à ce qu’il fasse nuit, pour pouvoir bien les voir.

Cette année, l’activité augmentera vers les 11 et 12 août, date à laquelle nous entrons dans la partie la plus dense du sentier. L’apogée aura lieu dans la nuit du 12 au 13 août. De là, la pluie diminuera à nouveau son intensité, bien que des étoiles filantes puissent être vues pendant la majeure partie de l’été.

Où et comment voir les larmes de San Lorenzo

Comme le temps, le lieu est de la plus haute importance. Bien que de nombreux corps éphémères soient très brillants, la pollution lumineuse peut en gâcher bon nombre d’entre eux. Les ciels clairs ne sont pas faciles d’accès, en particulier dans les zones les plus peuplées.

Aller en hauteur peut être une bonne idée, car nous laisserons une partie de la pollution lumineuse sous la ligne de visée. Une fois que vous avez trouvé un site approprié, tu dois te tenir dos à la lune, approximativement, ce qui est dans la direction dans laquelle nous trouverons Persée.

Pas besoin d’utiliser n’importe quel type de gadget, jumelles ou télescope. De plus, en raison de la fugacité des événements, c’est presque contre-productif, car calibrer le point prend beaucoup plus de temps que de faire l’observation elle-même, en plus du fait que nous ne pourrons pas viser correctement si ce n’est pas par chance.

La meilleure chose, sans aucun doute, est de s’allonger sur une chaise ou une chaise longue, ou sur la pelouse, et simplement profiter de l’un des spectacles les plus simples, mais incroyablement beaux, de la nature, sans plus tarder.

