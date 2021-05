Étoile malheureuse «spaghettifiée» par un trou noir. Et les astronomes capturent le spectacle sanglant dans une première.

Pour la première fois, des astronomes ont aperçu une étoile en train d’être « spaghettifiée » alors qu’un trou noir supermassif la déchire.

Après s’être trop rapproché d’un trou noir colossal – situé à 750 millions d’années-lumière de Terre et pesant 30 millions de fois la masse de notre soleil – la malheureuse étoile a été prise au piège par le trou la gravité et dévoré.

Les trous noirs sont des mangeurs désordonnés qui aiment jouer avec leur nourriture. En rapprochant l’étoile, la gravité du trou noir a produit de puissantes forces de marée, étirant l’étoile en une longue forme de nouille et produisant un flash lumineux de lumière optique, Rayons X et les ondes radio détectées par les télescopes sur Terre.

Bien que les astronomes aient repéré des éclats comme celui-ci et les aient attribués à une «spaghettification» pendant des décennies, ce n’est que récemment qu’un groupe de chercheurs travaillant au SRON Netherlands Institute for Space Research et à l’Université Radboud, également aux Pays-Bas, a observé une étoile spaghettifiée autour d’un trou noir. .

Les chercheurs ont capturé l’image en repérant des motifs de lignes d’absorption inhabituels autour du pôle du trou noir. Il a révélé un long fil enroulé plusieurs fois autour du trou noir comme une pelote de laine. Habituellement, les raies d’absorption (les lacunes observées dans le spectre lumineux lorsque la matière absorbe la lumière de longueurs d’onde très spécifiques) ne peuvent être repérées que lorsque l’on regarde l’équateur du trou noir, qui est la ligne le long de laquelle le trou noir tourne et où un écoulement de matériau appelé orbites de disque d’accrétion. Voir des lignes d’absorption à l’un des pôles a conduit les scientifiques à conclure qu’ils regardaient les restes spaghettifiés d’une étoile fraîchement déchiquetée.

« De plus, les raies d’absorption sont étroites. L’effet Doppler ne les élargit pas comme on pourrait s’y attendre lorsqu’on regarde un disque en rotation », l’auteur principal Giacomo Cannizzaro, doctorant à SRON, dit dans un communiqué . (L’effet Doppler décrit les changements dans les longueurs d’onde de la lumière émise ou absorbée selon que la source se rapproche ou s’éloigne de l’observateur.) Ne pas voir ce changement signifiait que le matériau n’était pas en orbite autour du trou noir – un gros indice que le les chercheurs ne regardaient pas simplement un autre disque d’accrétion.

La spaghettification se produit en raison de la forte augmentation de la gravité qu’un objet subit à l’approche d’un trou noir. L’effet est si prononcé qu’un astronaute tombant les pieds d’abord dans un trou noir verrait ses jambes aspirées plus puissamment que sa tête, les étirant en une longue bande de spaghettis humains.

Pour une star, le processus n’est pas moins dramatique. Les couches atmosphériques extérieures de l’étoile sont les premières à être dépouillées, encerclant le trou noir pour former la boule de fil serrée que les chercheurs ont observée. Le reste de l’étoile suit bientôt, accélérant autour du trou noir et se transformant en un énorme jet d’énergie et de matière qui produit un flash lumineux distinctif. Seul 1% de l’étoile se fait avaler par le trou noir, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Ce n’est pas la première fois que l’éviscération de cette étoile particulière par un trou noir attire l’attention des scientifiques. Un article de recherche 2021 publié dans la revue Astronomie de la nature détaille la détection d’un neutrino de haute énergie projeté dans l’espace par l’événement. La particule a voyagé plus de 750 millions d’années-lumière avant de s’écraser dans l’Observatoire de neutrinos IceCube en Antarctique . La particule avait 10 fois plus d’énergie que ne pouvait en atteindre le grand collisionneur de hadrons près de Genève, en Suisse, l’accélérateur de particules le plus puissant au monde.

Les chercheurs ont publié leurs résultats le 24 mars dans la revue Avis mensuels de la Royal Astronomical Society .

