«  Étoile de Noël  » 2020: Voici quelques faits amusants sur la «  grande conjonction  » de Jupiter et de Saturne

Nous nous rapprochons maintenant de la nuit tant attendue du 21 décembre, lorsque Jupiter et Saturne s’engageront dans leur «grande conjonction».

Nous l’appelons une «grande» conjonction parce que pour les anciens observateurs du ciel, ce sont les deux planètes les plus lentes dans le ciel. Jupiter met près de 12 ans pour décrire un cercle complet dans les cieux, passant un an à visiter chaque signe zodiacal dans le ciel, tandis que Saturne met 29,5 ans pour faire un voyage complet autour du soleil. En raison de leur lent mouvement respectif, une conjonction ou – pour les anciens – une «rencontre céleste au sommet», était plutôt inhabituelle. De telles rencontres ont lieu, dans la plupart des cas, environ tous les 20 ans en moyenne.

Ainsi, lorsque Jupiter et Saturne se sont réunis, c’était simplement une conjonction, mais une «grande» conjonction!

‘Grande conjonction’ 2020: Conseils de la NASA pour voir Jupiter et Saturne comme une « étoile de Noël »

Cette carte du ciel montre où vous pouvez trouver Jupiter et Saturne pendant la grande conjonction du 21 décembre 2020. Recherchez-les dans le sud-ouest juste après le coucher du soleil. (Crédit d’image: application SkySafari)

À maintes reprises



Habituellement, lorsque Jupiter et Saturne s’alignent, ils sont séparés d’environ un degré, soit deux fois le diamètre apparent de la lune.

Mais le 21 décembre, nous voyons Jupiter et Saturne séparés par seulement 6 minutes d’arc. Cela équivaut à 0,1 degré ou environ un cinquième de la largeur apparente de la lune. Contrairement à ce que suggèrent d’autres sites Web, ce ne sera probablement pas assez proche pour que les planètes semblent fusionner en une seule étoile brillante (même si certains pourraient le voir s’ils retirent leurs lunettes). Mais dans tous les cas, ce sera quelque chose d’extrêmement rare à voir.

À quelle fréquence ces deux planètes sont-elles aussi proches que cela? Certains sites Web disent que cela fait près de 400 ans, tandis que d’autres disent que cela fait presque 800 ans. En effet, la dernière fois que ces deux planètes sont apparues si proches, c’était le 16 juillet 1623, alors qu’elles n’étaient distantes que de 5 minutes d’arc – c’est en fait il y a 397 ans. Il y a cependant une mise en garde pour ceux qui vivent sous des latitudes tempérées, comme New York, Paris ou Tokyo, où les deux planètes n’étaient pas visibles en raison de leur proximité avec les reflets du soleil et de leur faible altitude au-dessus de l’horizon.

Le 21 décembre 2020, Jupiter et Saturne n’apparaîtront qu’à un dixième de degré l’un de l’autre, soit à peu près l’épaisseur d’un sou tenu à bout de bras, selon la NASA. Lors de l’événement, connu sous le nom de «grande conjonction», les deux planètes (et leurs lunes) seront visibles dans le même champ de vision à travers des jumelles ou un télescope. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Cela ne veut pas dire que la grande conjonction de 1623 est restée totalement inaperçue. La visibilité de cet alignement rare n’aurait été visible que depuis les tropiques près des régions équatoriales. Si quelqu’un vivant dans le nord de l’Amérique du Sud, en Afrique centrale ou en Indonésie tenait à regarder, ils auraient eu une brève vue de Jupiter et de Saturne bas dans le ciel crépusculaire ouest-nord-ouest le soir du 16 juillet.

Mais la dernière fois que la plupart de la population mondiale a eu une vision favorable de ces deux planètes se rapprochant si près l’une de l’autre, c’était le 5 mars 1226, alors qu’elles étaient encore plus proches (seulement 2 minutes d’arc) par rapport à ce que nous verrons en décembre. 21.

J’ai fait un peu de recherche et utilisé un simulateur orbital pour étudier tous les cas où Jupiter et Saturne se sont approchés à moins de 6 minutes d’arc l’un de l’autre pendant la période allant de 1 à 3000 après JC Dans le tableau ci-dessous, la colonne 1 donne la date, colonne 2 la séparation minimale entre les deux planètes, la colonne 3 indique si les deux planètes étaient des objets du matin ou du soir et la colonne 4 nous indique si les planètes pourraient être observées – ou trop près du soleil ou trop basses pour être facilement vues pour la plupart.

Grandes conjonctions ≤ 6 minutes d’arc (1-3000 AD) Date Séparation Temps Visible? 372 6 mars 2 arc min Matin Oui 431 31 décembre 6 arc min soir Oui 769 23 juillet 4 arc min Matin non 1226 5 mars 5 arc min Matin Oui 1623 16 juillet 5 arc min soir non 2020 21 déc. 6 arc min soir Oui 15 mars 2080 6 arc min Matin Oui 2417 août 24 5 arc min Matin Oui 2477 6 juillet 6 arc min soir Oui 2874 25 déc. 2 arc min soir Oui

Ainsi, sur la base de notre liste, ces deux planètes se rapprochent extrêmement l’une de l’autre en moyenne une fois tous les 300 ans. Cependant, deux sur la liste n’étaient visibles que très difficilement ou pas tous. En tenant compte de cela, on pourrait dire que la moyenne monte à 375 ans.

Mais ce n’est qu’une moyenne.

A noter que 794 ans s’écoulent entre la conjonction de 1226 et 2020. A l’inverse, seulement 60 ans séparent les événements de 2417 et 2477.

Étoile d’émerveillement?

Certains ont suggéré cette saison des vacances que ces deux planètes pourraient être une réplique de la légendaire étoile de Bethléem. En fait, l’une des théories les plus populaires pour «l’Étoile de Noël» était une série de conjonction entre Jupiter et Saturne en 7 av. Car cette année-là, Jupiter et Saturne se sont rencontrés non pas une mais trois fois cette année-là (en mai, septembre et décembre).

La première conjonction (le 29 mai – visible «à l’est» avant le lever du soleil) a vraisemblablement commencé les mages sur leur chemin vers Bethléem depuis l’Extrême-Orient. La conjonction du milieu (30 septembre) a peut-être renforcé leur détermination dans le but de leur voyage, tandis que la troisième et dernière conjonction (5 décembre) s’est produite juste au moment où ils sont arrivés en Judée pour rencontrer le roi Hérode, qui les a envoyés à Bethléem pour «va chercher diligemment le jeune enfant».

Cette carte du système solaire montre les positions de Jupiter et de Saturne pendant la «grande conjonction» du 21 décembre 2020, lorsque les deux planètes apparaîtront à seulement un dixième de degré l’une de l’autre dans le ciel nocturne. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / Celestia)

Mais alors que les conjonctions simples de Jupiter et de Saturne se produisent une fois tous les 20 ans, ces triples conjonctions sont beaucoup moins fréquentes, se produisant environ une fois tous les 180 ans en moyenne; la dernière fois était en 1981, mais la prochaine n’arrivera pas avant 2239. Pour les mages, Jupiter, faire les allers-retours avec Saturne en 7 avant JC aurait certainement été considéré comme quelque chose d’unique.

Mais cette année, Jupiter et Saturne n’auront qu’une seule rencontre, bas dans le ciel sud-ouest après le coucher du soleil le 21 décembre. Que d’un point de vue astrologique, une seule « réunion au sommet céleste » aurait pu être un signe assez significatif dans le le ciel pour que les mages commencent leur trek en Judée est inconnu.

Mais une chose est certaine. Si vous considérez une conjonction très étroite entre Jupiter et Saturne comme une «étoile de Noël», consultez à nouveau notre tableau et vous constaterez que nos deux planètes se rapprocheront encore plus le 25 décembre de l’année 2874.

Joe Rao est instructeur et conférencier invité au Hayden Planetarium de New York. Il écrit sur l’astronomie pour le magazine Natural History, le Farmers ‘Almanac et d’autres publications. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.