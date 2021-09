Ethan Hawke vénère la performance d’Oscar Isaac sur Moon Knight comme « absolument phénoménale »

Ethan Hawke a salué la performance de son Chevalier de la lune co-vedette Oscar Isaac, déclarant que le travail du Guerres des étoiles et Dune l’étoile est « phénoménale ». Hawke, qui rejoindra l’univers cinématographique Marvel sur Disney + en tant que méchant du justicier costumé d’Isaac, admet qu’il était à une époque plutôt critique envers les films de bandes dessinées, mais les compare maintenant aux westerns des années 1950 et est ravi de rejoindre le genre avec Isaac à ses côtés.

« Si vous étiez un acteur dans les années 50, vous savez, ils ont fait des westerns. Si vous êtes un acteur dans les années 2020, vous avez Marvel. Et je suis vraiment chanceux parce que nous avons affaire à une histoire qui ne « vous n’avez pas beaucoup de bagages auxiliaires. Si vous jouez à Spider-Man ou à Batman, ils ont tellement de bagages et le public a de telles attentes. C’est comme jouer à Hamlet – vous ne pouvez pas le jouer dans le vide. Vous êtes le jouer en relation avec les autres Hamlets. Alors qu’avec ‘Moon Knight’, les gens ne savent pas grand-chose. [Oscar Isaac] donne une performance absolument phénoménale, et c’est excitant d’en faire partie avec lui. »

Ethan Hawke explique comment il a rejoint Chevalier de la lune, révélant que c’était grâce à une rencontre fortuite avec Oscar Isaac dans un café de Brooklyn. Bien qu’il n’ait pas encore été révélé qui Ethan Hawke incarnera dans la série Disney +, beaucoup ont émis l’hypothèse qu’il s’agirait de l’ancien employeur et traître de Spector, Raoul Bushman. Bien que le personnage n’ait pas de super-pouvoirs, il est un expert en guérilla et très compétent dans l’utilisation de la plupart des armes à feu conventionnelles, et utilise parfois des dents en métal pour déchirer ses ennemis au corps à corps. Malheureusement, Hawke n’a pas pu offrir plus d’indices en raison de la marque de secret brevetée de Marvel…

« J’ai signé 10 000 NDA et ils me donnent du fil à retordre à chaque fois que je dis quelque chose à ce sujet. Ils sont très secrets à ce sujet. Ils aiment créer beaucoup d’anticipation. Mais je comprends pourquoi les gens aiment travailler pour eux. Ils ‘ sont extrêmement actifs, amicaux. Ils construisent bien le monde et créent un espace pour les acteurs. Si vous voulez jouer, ils veulent que vous jouiez. «

Chevalier de la lune a une origine riche et compliquée et raconte une histoire de bande dessinée qui est mûre pour une adaptation en série. Sauvé d’une mort certaine par le dieu de la lune égyptien Khonshu lors d’une mission criminelle qui a mal tourné, le mercenaire Marc Spector se réveille et devient le super-puissant Chevalier de la Lune, laissant derrière lui ses jours de mercenaire pour combattre le crime et la corruption. Un aspect unique de Moon Knight, et sans aucun doute la démonstration la plus évidente de la performance phénoménale d’Oscar Isaac, est le trouble dissociatif de l’identité de Spector, qui se manifeste sous la forme de trois personnalités distinctes, chacune avec des traits distinctifs, des identités et même des styles de combat.

Cet élément est quelque chose que les fans du personnage attendent avec impatience de voir Isaac donner vie, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, ayant depuis assuré aux fans que cette exploration de la santé mentale jouera un rôle important dans l’adaptation de Disney + en disant: « La maladie mentale est un aspect unique du programme.

Réalisé par Mohamed Diab, Justin Benson et Aaron Moorhead et écrit par Jeremy Slater, Moon Knight n’a pas encore de date de sortie mais devrait sortir sur Disney+ en 2022. Cela nous vient de The Wrap.

Sujets : Moon Knight, Disney Plus