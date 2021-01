Ethan Hawke va devenir le principal méchant de MOON KNIGHT

Dans une histoire majeure qui vient de tomber LE REPORTER DE HOLLYWOOD, il est rapporté qu’Ethan Hawke ( JOURNÉE DE FORMATION, BOYHOOD, THE PURGE SERIES) a signé pour être le principal antagoniste de Marvel Studios MOON KNIGHT sur Disney + avec Oscar Isaac.

On ne sait pas encore exactement qui Hawke incarnera dans la série, mais dans les bandes dessinées, l’archnémèse de Moon Knight est considéré comme un méchant nommé Bushman, un camarade mercenaire qui s’est retourné contre le héros lorsque l’or égyptien est entré en scène.

May Calamawy, qui est peut-être mieux connue pour son travail à Hulu’s Ramy, a également été ajouté à la distribution qui devrait commencer la production en mars à Budapest.

Pour ceux qui ne connaissent pas le héros titulaire de la série, Moon Knight a eu plusieurs incarnations au cours des décennies depuis ses débuts en 1975, passant d’un ancien marin devenu mercenaire avec de multiples alter ego à un conduit vers la lune égyptienne. dieu Khonshu, à un consultant habillé plus récemment. Un aspect des histoires de l’ère de la bande dessinée moderne a été de s’attaquer à la maladie mentale de plusieurs personnalités.

Mohamed Diab, le barreur égyptien derrière le drame du Moyen-Orient CHOC, et Justin Benson et Aaron Moorhead, équipe de réalisateurs de films de genre indépendants derrière les films d’horreur de science-fiction L’INFINI et SYNCHRONIQUE, dirigent le spectacle.