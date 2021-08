Ethan Hawke se souvient de l’histoire réconfortante de Robin Williams de la Dead Poets Society

Ethan Hawke n’a peut-être pas aimé travailler avec Robin Williams à l’époque, mais avec le recul, il est reconnaissant de la façon dont jouer avec le défunt comédien a aidé à lancer sa carrière à Hollywood. Sorti en 1989, Cercle des poètes disparus a joué Williams dans le rôle d’un professeur d’anglais qui inspire ses élèves à travers la poésie. Le film présente l’un des rôles les plus dramatiques de l’acteur comique et lui a même valu une nomination pour le meilleur acteur aux Oscars.

Bien que Robin Williams impressionné par sa performance dramatique dans Cercle des poètes disparus, il était apparemment lui-même normal sur le plateau lorsque les caméras ne tournaient pas. C’est-à-dire que le comique de toujours faisait des blagues d’improvisation avec cette marque unique de haute énergie pour laquelle il deviendrait connu. Cela a contribué à faire de Williams largement connu comme l’un des plus grands esprits comiques de l’histoire, mais quand est venu le temps de tourner un film sérieux, Ethan Hawke, 18 ans, n’était pas aussi amusé.

À l’époque, le film était l’un des tout premiers rôles de Hawke et il n’avait pas encore fait ses preuves en tant qu’acteur. Nous savons comment les choses allaient finir pour lui, mais à la fin des années 1980, le jeune acteur avait encore un long chemin à parcourir. Au Festival international du film de Karlovy Vary, Hawke a semblé accepter le President’s Award pour ses réalisations. Pour les personnes présentes, il a également participé à une table ronde et, au cours de l’entretien, il a révélé qu’il ne se souciait pas beaucoup de Williams au départ à cause de toutes les blagues sur le plateau.

« Je pensais que Robin me détestait. Il avait l’habitude de faire une tonne de blagues sur le plateau. À 18 ans, j’ai trouvé ça incroyablement irritant. Il n’arrêtait pas et je ne rirais pas de tout ce qu’il faisait. »

Malgré ces frictions, Williams a clairement vu quelque chose de spécial chez Hawke. En fait, à cause du tournage, Williams a même personnellement obtenu Ethan Hawke son premier agent. Cela a été une surprise lorsque l’agent a appelé Hawke pour lui dire comment Williams l’avait présenté comme un talent prometteur.

« Il a appelé en disant : ‘Robin Williams dit que tu vas très bien faire.’ Il y avait cette scène dans le film où il me fait spontanément composer un poème devant la classe. Il a fait cette blague à la fin, disant qu’il me trouvait intimidante. Je pensais que c’était une blague. En vieillissant , je me rends compte qu’il y a quelque chose d’intimidant dans le sérieux des jeunes, leur intensité. C’est intimidant – d’être la personne qu’ils pensent que vous êtes. Robin était ça pour moi. »

Williams était sur place avec cette prédiction. Hawke lui-même serait des années plus tard nominé pour le meilleur acteur dans un second rôle aux Oscars pour ses rôles dans Jour d’entrainement et Enfance. Il est également apparu dans des dizaines d’autres rôles très appréciés, devenant l’un des meilleurs acteurs d’aujourd’hui. Récemment, il a été choisi pour jouer le méchant face à Oscar Isaac dans la prochaine série Marvel. Chevalier de la lune, un personnage qu’il est basé sur David Koresh.

Bien sûr, voir le potentiel de Hawke à un jeune âge n’est que l’une des nombreuses choses merveilleuses que Williams avait faites alors qu’il était encore ici. Le travail qu’il a fait dans les coulisses va aussi loin dans la préservation de sa mémoire que les performances étonnantes qu’il a livrées à l’écran. Repose en paix. Cette nouvelle nous vient de Variety.