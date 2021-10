Ethan Hawke prépare son retour dans l’horreur avec « The Black Phone »

Après son départ de « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » en raison de fortes divergences créatives avec l’équipe de Marvel Studios, le réalisateur Scott Derrickson se prépare à son retour triomphal dans le genre de l’horreur avec « The Black Phone », un film dont la première au cinéma salles de cinéma est prévue pour le 4 février 2022.

Derrickson a déjà présenté le film en première dans l’édition de cette année de « Fantastic Fest », ajoutant de nombreux commentaires positifs à cette nouvelle proposition dans laquelle il a de nouveau collaboré avec Ethan Hawke depuis la première de « Sinister » en 2012, l’employant à cette occasion. pour jouer votre nouveau et obsédant méchant.

« The Black Phone » est une adaptation d’une nouvelle publiée en 2004 par l’auteur d’horreur et de dark fantasy Joe Hill, mettant en scène une petite ville du Colorado dans les années 1970. Hawke joue « The Grabber », Un mystérieux criminel qui est crédité de la disparition (et du meurtre présumé) d’au moins cinq enfants du village.

La victime la plus récente de cet étrange individu masqué (dont les masques ont été conçus par la légende de l’horreur Tom Savini) est Finney Shaw (Mason Thames), un adolescent de 13 ans qui trouve sur un mystérieux téléphone noir ce qui pourrait être la clé pour retrouver sa liberté. , puisqu’il communique avec les esprits des victimes décédées de son ravisseur.

Bien avant sa collaboration avec Marvel sur le film « Doctor Strange », Scott Derrickson était déjà considéré comme une voix prometteuse dans le genre de l’horreur, avec « Sinister 2 » (un film dans lequel il n’a servi que de producteur) sa dernière contribution au genre. en 2015. Sa filmographie comprend des films tels que « L’Exorcisme d’Emily Rose » ou « Deliver Us from Evil ».

« The Black Phone » semble également représenter une nouvelle tournure dans la filmographie d’Ethan Hawke, qui tout au long de sa carrière a principalement excellé dans des rôles principaux dans le drame et parfois dans l’action. Après sa première au Fantastic Fest, les critiques se sont déclarés extrêmement satisfaits de sa performance obsédante tout au long du film.