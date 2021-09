Ethan Hawke ne critique plus les super-héros : il est le méchant de Moon Knight

Ethan Hawke C’est un acteur respecté dans l’industrie hollywoodienne avec un talent qui a fait de lui l’un des grands représentants de sa génération. Son parcours témoigne de la qualité des projets auxquels il choisit de participer et met également en avant ses critères d’évaluation. C’est peut-être pour cela qu’il a été surpris il y a quelque temps lorsqu’il a sévèrement critiqué le genre des super-héros, puis a rejoint une émission Marvel sur Disney+ Qu’a t’il dit?







« Maintenant, nous avons le problème qu’il y a des gens qui disent que Logan est un grand film. Eh bien, c’est un grand film de super-héros. C’est toujours un film avec des gens en collants avec du métal qui leur sort des mains. Ce n’est pas Bresson. Ce n’est pas Bergman. Mais ils parlent d’elle comme elle est. Je suis allé voir Logan parce que tout le monde me disait ‘c’est un super film’ et je disais ‘vraiment ? Non c’est un bon film de super-héros´ « dit l’interprète.

Ethan Hawke a rejoint le projet Moon Knight

Cependant, il n’y a pas de mal que le temps ne résout pas, et maintenant le célèbre Ethan a rejoint la série de Disney+, Chevalier de la lune, Protagonisée par Oscar Isaac. C’est à propos de l’histoire du mercenaire Marc Spectre, qui a été abandonné à son sort par son patron sur un site archéologique, et est devenu l’avatar humain du dieu de la lune Khonshu qui lui accordait des pouvoirs surnaturels selon le cycle lunaire.

Qu’est-ce qui l’a fait changer d’avis ? Ethan Hawke jouer le rôle du méchant dans la série ? « Eh bien, c’est là où je suis en tant qu’acteur. Pour être honnête, une grande partie, c’est que j’aime que Moon Knight soit une histoire moins connue et permet plus de liberté créative. Le réalisateur est Mohammed Diab et c’est une personne brillante « , a assuré l’acteur. Ce n’est pas la seule raison de ce changement d’attitude envers le genre.

« Cela a beaucoup à voir avec Oscar Isaac. Je pense que c’est un grand acteur dans mon domaine. J’aime ce que tu fais de ta vie. Cela me rappelle ces acteurs que je connaissais à mon arrivée à New York. Oscar est plus jeune que moi et j’aime la façon dont il se comporte, j’aime sa façon de penser. Et en général, de bonnes choses arrivent lorsque vous êtes dans une pièce avec des gens qui pensent d’une manière que vous aimez « , a révélé l’acteur avec enthousiasme.

