Ethan Hawke n’a pas lu le script avant de s’inscrire à Moon Knight

Ethan Hawke joue l’antagoniste Arthur Harrow dans le prochain original de Disney +, Chevalier de la Lunequi est défini dans le Univers cinématographique Marvel. Ce rôle est la première aventure de Hawke dans un projet de super-héros, dans lequel il partagera l’écran avec Oscar Isaac, qui incarne le justicier culte titulaire de Marvel Comics. Alors que Hawke est connu pour ses rôles excentriques dans plusieurs films indépendants, il est également un écrivain prolifique ; cependant, dans une révélation surprenante de Chevalier de la Lune réalisateur Mohamed Diab, il s’avère que l’acteur n’a jamais lu le scénario de la série. Et pour un acteur qui approfondit ses personnages, c’est à peu près un geste inattendu.

Mohamed Diab (via ScreenRant) a expliqué comment il avait approché Ethan Hawke avec l’idée que ce dernier aurait dû s’inscrire au projet sans avoir de script écrit. Diab était conscient des approches indépendantes de Hawke envers ses personnages et qu’un acteur s’inscrivant au grand projet soutenu par Marvel et Disney serait une grande chose. S’exprimant sur le terrain qu’il a donné à Hawke, le réalisateur a déclaré:

Je veux dire qu’Ethan et Oscar, en ce qui concerne la signature, Ethan est quelqu’un qui est – tout le monde le voit comme ce grand acteur de cinéma légendaire et indépendant, et rejoindre le monde des super-héros est quelque chose de grand. Donc, quand Oscar l’a approché pour la première fois, et que je lui en ai parlé, nous lui avons présenté l’idée, mais je lui ai dit de ne pas lire le scénario. Ce n’est pas que le script soit mauvais, mais quand on travaille avec lui, il faut s’en remettre à lui.

L’idée était d’écrire le personnage de Harrow tout en discutant directement avec Hawke. C’était l’approche de Diab pour obtenir tous les attributs de Harrow de l’esprit de l’acteur lui-même, rendant son portrait plus personnel, approfondi et méthodologique. Sur la contribution de Hawke à la création du personnage, Diab a déclaré :

Comme, je pense que Harrow est son fils, d’une certaine manière, c’est un ping-pong entre nous tous mais définitivement son fils. Alors pour nous faire confiance et signer sans — il m’a dit que c’était la première fois en 35 ans que je signais quelque chose sans lire de script. Et il l’a fait.

Ethan Hawke est quatre fois nominé aux Oscars, dont deux pour son travail d'écriture sur Richard Linklater. Avant le coucher du soleil et Avant minuit. Étant donné qu'il est un écrivain acclamé et qu'il croit en la mise en forme approfondie des personnages dans le scénario, il accepte de ne pas lire le scénario pour Chevalier de la Lune de première main a dû être un grand pas en avant pour lui, nécessitant une immense passion et un intérêt pour Marvel Studios de sa part.





Ethan Hawke devient méchant Chevalier de la Lune





Chevalier de la Lune suivra un mercenaire juif américain, Marc Spector, qui souffre d’un trouble dissociatif de l’identité, le faisant lutter avec son autre moi. Les bandes-annonces de l’émission le mettent déjà dans un état pire, où il souffre d’hallucinations, de crises horribles et de pertes de connaissance. L’homme perd également tout souvenir de lui-même lorsque son identité alternative, dont l’une est Steve Grant (un vendeur de cadeaux), prend le relais. Et pour couronner le tout, l’homme devrait faire face à des ennuis causés par son adversaire, Arthur Harrow (Hawke).

Le personnage de Hawke, Arthur Harrow est un personnage que l'acteur a basé sur plusieurs personnalités cultes telles que David Koresh et est en mission diabolique. Il est décrit dans des bandes-annonces comme un chef de culte religieux, qui peut en quelque sorte invoquer des démons de l'enfer. On ne sait pas pourquoi il affrontera le justicier d'Isaac et quel complot démoniaque-anarchiste il a dérivé. Cependant, les fans sont plus que impatients de voir le véritable personnage de Hawke révélé; et heureusement, ils seront bientôt en voyage car le spectacle devrait être présenté en première dans moins d'une semaine.





Chevalier de la Lune sera une mini-série de six épisodes et fera ses débuts sur Disney + le 30 mars.





