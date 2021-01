Ethan Hawke jouerait le méchant dans la série ‘Moon Knight’

Nordal Applique murale et lampe Moon

Applique murale noire et lampe assortie. Une belle applique en fer laqué noir à fixer au mur. Elle sert de support à une large lampe noire qui se termine par un globe blanc. La lampe est fixée au bout d'une tige en métal incurvée du plus bel effet. Beaucoup de légèreté et d'élégance dans ce duo noir et blanc.