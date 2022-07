Ethan Hawke explique pourquoi Marvel est « convivial pour les acteurs » par opposition à « convivial pour les réalisateurs »

Ethan Hawke a connu une carrière incroyablement prolifique depuis son premier rôle en 1985 Explorateurs. L’acteur a fait partie de films acclamés par la critique tels que Cercle des poètes disparus, Jour d’entrainementet Enfance, c’est pourquoi ce fut une telle surprise de voir Hawke passer de films plus petits et plus intimes à la grande échelle du MCU. Hawke a joué aux côtés d’Oscar Isaac plus tôt cette année dans Chevalier de la lune, dépeignant le méchant fascinant et complexe Arthur Harrow. Comme Hawke l’a révélé à IndieWire, c’était en fait sa fille, Choses étranges star Maya Hawke, qui l’a convaincu de plonger ses orteils dans l’eau Marvel :

« Maya me disait : ‘Pourquoi êtes-vous assis à l’extérieur et dites-vous à tout le monde que leur bac à sable est mauvais ? Pourquoi n’allez-vous pas dans leur bac à sable, jouez avec eux et montrez-leur ce que vous avez à offrir ?’ J’ai dit à Oscar Isaac, « Nous devons aller jouer dans le bac à sable de Marvel et essayer de faire ce que nous faisons. Nous n’avons pas à changer Marvel. Nous voulons juste leur montrer ce que nous sommes capables de faire et voir si ils trouvent ça intéressant.' »

En fin de compte, Hawke dit qu’il a aimé faire Chevalier de la lune mais pense que c’est parce que Marvel est très accommodant avec ses acteurs. Étant donné qu’il y a un univers plus large dans lequel chaque projet doit jouer, Hawke ne pense pas que la même flexibilité que les acteurs ont dans les projets Marvel est offerte aux réalisateurs :

« Ce groupe est extrêmement favorable aux acteurs. Ils ne sont peut-être pas favorables aux réalisateurs, et c’est peut-être ce que [Martin] Scorsese et [Francis Ford] Coppola parle. Mais ils aiment les acteurs. Je pense que Kevin Feige a fait une grande chose avec Robert Downey Jr. et il a compris que la passion de Downey était une grande partie du succès. Lorsque les acteurs sont excités par un rôle, le public est excité à l’idée de les regarder. Feige a compris l’algorithme là-bas, donc ils sont extrêmement respectueux envers le processus. »

Certains réalisateurs légendaires ne croient pas que les films Marvel soient du « vrai cinéma »

Lorsqu’il mentionne des réalisateurs tels que Martin Scorsese et Francis Ford Coppola, Hawke fait référence aux nombreuses fois où eux et d’autres légendes hollywoodiennes ont qualifié les films Marvel de ne pas être du « vrai cinéma ». Coppola a déclaré à GQ plus tôt cette année que les images de Marvel ne possèdent aucune individualité de la part de leurs réalisateurs et qu’elles ont un prototype qui est systématiquement suivi. Scorsese a décrit les films MCU comme des manèges de parcs à thème, ajoutant qu’il leur manque une vision singulière d’un artiste qui a développé sa propre idée unique. Comme l’a dit Hawke, les acteurs des films MCU semblent avoir une grande liberté pour développer leurs personnages à leur manière, mais certains réalisateurs peuvent avoir les mains liées lorsqu’il s’agit de raconter les histoires qu’ils veulent raconter.





Pourtant, de nombreux réalisateurs de MCU au cours des dix dernières années ont pu insuffler leur propre style dans les films plus grands que nature qu’ils aident à créer. L’exemple le plus célèbre de cela pourrait être James Gunn, dont le ton comique irrévérencieux a réussi à faire gardiens de la Galaxie l’un des films les plus appréciés du MCU lors de sa sortie en 2014. On pourrait dire que le succès de Gunn a ouvert la voie à Taika Waititi pour reprendre le Thor franchise, menant à une paire de films dans Thor : Ragnarok et Thor : Amour et tonnerre qui ressemblent plus à la Gardiens films par opposition aux deux précédents Thor aventures. D’un autre côté, Ryan Coogler a pu prendre son travail dramatique et axé sur les personnages sur des films tels que Gare de Fruitvale et Credo et injectez-le dans l’un des films les plus réussis de tous les temps dans Panthère noire. Bien qu’il y ait une part de vérité dans l’idée que les réalisateurs de films Marvel peuvent être légèrement paralysés, Kevin Feige et le reste du cerveau du MCU ont été plus que disposés à laisser les créateurs trouver leur propre voix dans le monde en constante expansion de Marvel.





La performance de Hawke dans Chevalier de la lune peut être diffusé dans son intégralité sur Disney +.