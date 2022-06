Ethan Hawke affirme que le téléphone noir est plus effrayant que sinistre

Ethan Hawke sait ce qu’il faut pour faire un film d’horreur mémorable. Apparaissant dans Sinistre et La purge, Hawke a laissé sa marque dans l’industrie avec des films remarquables et terrifiants. Malgré le succès de ses précédentes sorties, l’acteur est persuadé que son dernier film, Le téléphone noir, surpasse en tous points ses projets antérieurs. Il s’agit d’une affirmation audacieuse, compte tenu de la véritable peur que les années 2012 Sinistre montré au public. Le film a suivi le véritable écrivain policier Ellison Oswalt (Hawke) alors que lui et sa famille emménageaient dans une maison avec une collection de films maison super-8 illustrant des meurtres horribles, qui ont réveillé un esprit terrifiant. Le film a reçu des critiques mitigées de la part des critiques mais est devenu un succès auprès du public. Avec un budget de 3 millions de dollars, Sinistre a rapporté 82 millions de dollars au box-office, brisant toutes les attentes pour le film.

Maintenant, dans une interview avec Slashfilm, Hawke assure aux fans que Le téléphone noir est plus effrayant que tout ce qu’il a fait auparavant. De plus, il dit que faire des films d’horreur est calculé, le comparant à un problème de géométrie :

« Faire un bon film d’horreur, c’est un peu comme résoudre un problème de géométrie. Il y a un calcul dans un bâtiment. Il doit être assez simple, assez compliqué. Les gens écrivent des livres sur Hitchcock, le timing et la façon dont les coupes fonctionnent. Il y a juste un maths. Scott est un cinéaste très élégant. J’ai l’impression que ce scénario était encore meilleur que Sinister, et c’est un cinéma plus mature. Il fait de bons films. Si vous aimez jouer, vous voulez être avec des cinéastes sérieux parce que ça vous donne une chance . »

Reste à savoir si les affirmations de Hawke sont exactes, mais nous saurons quand Le téléphone noir appelle dans les salles le 24 juin.

Tout ce que vous devez savoir sur Le téléphone noir

Le téléphone noir est dans un peu plus d’un mois, et il s’annonce comme l’un des plus grands films d’horreur de l’année. Le synopsis officiel du projet se lit comme suit :

Finney Shaw est un garçon de 13 ans timide mais intelligent qui est enlevé par un tueur et trappeur sadique dans un sous-sol insonorisé où les cris ne servent à rien. Lorsqu’un téléphone déconnecté accroché au mur se met à sonner, Finney découvre qu’il peut entendre les voix des précédentes victimes du tueur. Et ils sont déterminés à s’assurer que ce qui leur est arrivé n’arrive pas à Finney.

Le téléphone noir met en vedette Ethan Hawke dans le rôle de The Grabber, le principal antagoniste du film. Rejoindre Hawke est Mason Thames en tant que Finney, Madeleine McGraw en tant que Gwen et Jeremy Davies en tant que Terrence. Le film est réalisé et écrit par Scott Derrickson, qui a travaillé avec Hawke sur Sinistreet a réalisé le film de 2016, Docteur Étrange. Blumhouse Productions produit Le téléphone noir, avec Universal Pictures distribuant. Comme mentionné précédemment, vous pouvez voir le film dans les salles le 24 juin.





