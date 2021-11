Ethan Hawke a lutté pour garder les secrets de Moon Knight

Nous savons tous à quel point Marvel est assez strict sur la sécurité autour des plus grands secrets du MCU, et il semble que quelqu’un qui lutte avec l’incapacité continue de divulguer des informations soit Ethan Hawke, qui joue dans la prochaine série Disney +. Chevalier de la lune. Bien qu’il soit l’un des acteurs qui a réussi à ne pas divulguer d’informations importantes sur son casting, le personnage qu’il joue ou la série en général, l’acteur bien-aimé a révélé qu’il était coupable d’avoir tout raconté à une seule personne; son fils.

Chevalier de la lune rejoindra la liste croissante des séries Disney + basées dans le MCU l’année prochaine, et il a été confirmé que Hawke jouerait le principal antagoniste de la série. Pendant que Les prix Gotham, la star a été interviewée par Variété et n’a pas tardé à dire à quel point il trouvait que cela faisait partie de quelque chose dont il ne pouvait pas parler, et a également commenté à quel point son fils lui avait été d’une grande aide grâce au fait qu’il connaissait un peu l’histoire des personnages des bandes dessinées Marvel.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Ethan Hawke a répondu à une question sur Chevalier de la lune des détails dont il ne peut pas discuter, en disant : « Ce n’est pas dans ma personnalité de ne pas simplement fouiller toutes les informations. C’est tellement difficile pour moi. On lui a également demandé, dans cet esprit, s’il y avait quelqu’un à qui il avait été contraint de se confier. Il a admis : « Mon fils, mon fils doit tout savoir. Il a 19 ans. Il avait l’âge idéal pour l’univers Marvel, vous savez. Il est devenu majeur lorsque toute cette explosion s’est produite, alors chaque fois que j’avais besoin de connaître l’histoire derrière ce dieu ou ce personnage, il était comme « Papa, laisse-moi te guider là-dessus ». Il était donc ma ressource.

Nous avons eu notre premier aperçu officiel de Chevalier de la lune dans le cadre de Disney + Day, mais nous ne savons toujours pas exactement qui Hawke jouera dans la série, ce qui a conduit à de nombreuses spéculations des fans sur les différents antagonistes qu’il pourrait jouer, ce qui à un moment donné comprenait Loup-garou de nuit, bien que nous sachions maintenant que c’est une rumeur qui peut être mise au lit avec Gael Garcia Bernal qui dirige maintenant le spécial Halloween basé sur ce personnage. D’autres personnages suggérés dans le mélange ont été Khonshu, The Sun King, Bushman et, bien sûr, tout le monde a son nom à ajouter à ces listes, Mephisto. Nous devrons attendre un peu plus longtemps pour voir comment tout cela se passe.

Chevalier de la luneLe leader d’Oscar Isaac le mois dernier a révélé qu’il n’avait que des éloges pour l’équipe qui a travaillé sur la série ainsi que le rappel de la réaction de Kevin Feige à la série pendant le tournage.

« [Directors] Mohamed [Diab] et [Justin] Benson et [Aaron] Moorhead, ils étaient tellement fantastiques. Je ne pouvais pas croire à ma chance et à quel point la situation était collaborative. Je suis vraiment excité et plein d’espoir. Je ne sais pas si ça va marcher, on a fait de gros swings, tu sais ! Et même Kevin a dit : « Je n’aime pas compter mes poulets avant qu’ils n’éclosent, je me sens bien mais on ne sait jamais ! Alors j’espère que ça sera aussi beau qu’il en a l’air.

Nous aurons tous la chance de découvrir Moon Knight lors de ses débuts sur Disney + plus tard l’année prochaine. Cette histoire vient via Variety.





Nash Bridges Revival s’attaque aux milléniaux contre les baby-boomers Le film Nash Bridges explore la différence entre les milléniaux et les baby-boomers dans le monde moderne de la police.

Lire la suite





A propos de l’auteur