Ethan Coen révèle son film préféré des frères Coen et compare une nouvelle comédie à Raising Arizona

Réalisateur oscarisé Ethan Coen et son éditrice et épouse, Tricia Cooke, ont révélé leurs films préférés des frères Coen, Cooke comparant même leur nouveau film, Poupées à emporterau hit des Coen Brothers en 1987 Élever l'Arizona. S'adressant à Collider, Coen a nommé des personnes comme Le grand Lebowski et Ô frère, où es-tu? comme les frères Coen à choisir si jamais vous souhaitez présenter un ami au duo de cinéastes.







« C’est intéressant. C’est une façon tellement étrange d’y penser parce que vous envoyez le film là-bas et que vous laissez tomber les jetons là où ils peuvent. Vous savez quoi? Voici une réponse, puisque vous écrivez sur ce film, je dirais à quelqu’un qui lit ceci, The Big Lebowski ou O Brother, Where Art Thou? En termes de sensations, vous dites en quelque sorte: « D’accord, ceux-là ressemblent un peu à celui-ci. » Tu sais ce que je dis? Je ne les renverrais pas à Barton Fick. [Laughs]”

Pendant ce temps, Tricia Cooke atteint directement Élever l’Arizonala comédie policière acclamée par la critique des frères Coen avec Nicolas Cage dans le rôle de HI « Hi » McDunnough, un ancien détenu, et Holly Hunter dans le rôle d’Edwina « Ed » McDunnough, dont le désir d’avoir un enfant les amène à kidnapper l’un des quintuplés d’un riche homme d’affaire.

«Je dirais Raising Arizona. je dirais [Drive-Away Dolls] a plus une sorte de truc farfelu et absurde Raising Arizona.

Malgré Poupées à emporter ressemblant quelque peu à Élever l’ArizonaEthan Coen affirme que lui et son frère, Joel, n’auraient pas pu faire le film de la même manière qu’il l’a fait avec Cooke.

« Bien que, cela dit, dans leur ressemblance, moi et Joël [Coen] n'aurait pas pu faire ce film. Les personnages principaux sont deux lesbiennes et Trish est queer. C'est inconcevable que moi et Joel aient pu faire ce film. C'est une combinaison A/B bizarre entre moi et Trish, tu sais ? »







Drive-Away Dolls devrait sortir en salles plus tard cette année

Réalisé par le cinéaste primé aux Oscars Ethan Coen, à partir d’un scénario que Coen a co-écrit aux côtés de sa femme Tricia Cooke et produit avec Robert Graf et Tim Bevan et Eric Fellner de Working Title Films, Poupées à emporter est une câpre comique et suit Jamie, un esprit libre décomplexé déplorant une nouvelle rupture avec une petite amie, et son amie discrète Marian qui a désespérément besoin de se détendre. À la recherche d’un nouveau départ, les deux se lancent dans un road trip impromptu vers Tallahassee, mais les choses tournent vite mal lorsqu’ils croisent un groupe de criminels incompétents en cours de route.

Poupées à emporter présente un casting de stars dirigé par Margaret Qualley, nominée aux Golden Globe (Femme de ménage, Il était une fois à Hollywood) comme Jamie et Geraldine Viswanathan (Bloqueurs, faiseurs de miracles) comme marial. Le reste du casting comprend Beanie Feldstein (Booksmart, American Crime Story), Colman Domingue (Lincoln, craignez les morts-vivants) et Bill Camp (12 ans d’esclavage, les restes), avec Pedro Pascal (Le dernier d’entre nous) et Matt Damon (Les défunts) également mis à fonctionnalité.

Poupées à emporter devrait sortir aux États-Unis par Focus Features le 22 septembre 2023.