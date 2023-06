Ethan Coen explique en quoi les poupées à emporter sont différentes des films des frères Coen

Directeur Ethan Coen va bientôt faire cavalier seul avec sa comédie policière à venir, Poupées à emporter. Et être seul a permis à Ethan de faire des choses qu’il ne ferait pas normalement. À la tête du projet sans son collaborateur de longue date et son frère, Joel Coen, Ethan et sa rédactrice (et épouse) Tricia Cooke ont révélé ce qui se passe Poupées à emporter à part le tarif habituel des frères Coen. . .







« Il y a des scènes de sexe !

En parlant avec Collider, Coen ne tarde pas à révéler ce qui fait Poupées à emporter différent du reste de son catalogue arrière. Et c’est la bête à deux dos.

« Ce film, les trucs d’action – et il y a beaucoup de trucs d’action – et les trucs sexuels – et il y a beaucoup de trucs sexuels – sont des exercices de découpage intéressants si nous voulons parler spécifiquement de découpage de manières étrangement différentes. Couper une scène de sexe, c’est… Joël et moi n’avons pas fait ça ! Vous allez, « Hein! » [Laughs] C’est intéressant. »

Mais ce n’est pas tout, avec Tricia Cooke révélant qu’il n’y a pas que le sexe qui définit Poupées à emporter en dehors de la collection des frères Coen, tout en assurant que le public pourra toujours dire que la comédie a été dirigée par un frère Coen.

« Et c’est un film queer. Mais à part ça, quand vous le regardez, vous dites : « Oh, d’accord, ça a du sens », et vous savez que c’est leur travail à coup sûr.

L’ajout de scènes de sexe dans un film des frères Coen est une nouveauté pour Ethan, le cinéaste soulignant un élément important de ces séquences…

« Surtout, ce sont des scènes de sexe amusantes. Je ne sais pas, c’était important de le dire pour une raison quelconque.







Margaret Qualley et Geraldine Viswanathan dirigent les poupées Drive-Away

Caractéristiques de mise au point

Réalisé par le cinéaste primé aux Oscars Ethan Coen, à partir d’un scénario que Coen a co-écrit aux côtés de sa femme Tricia Cooke, Poupées à emporter a été décrit comme « une câpre comique » et suit Jamie, un esprit libre décomplexé déplorant une nouvelle rupture avec une petite amie, et son amie discrète Marian qui a désespérément besoin de se détendre. À la recherche d’un nouveau départ, les deux se lancent dans un road trip impromptu vers Tallahassee, mais les choses tournent vite mal lorsqu’ils croisent un groupe de criminels incompétents en cours de route.

Produit par Ethan Coen, Tricia Cooke, Robert Graf et Tim Bevan et Eric Fellner de Working Title Films, Poupées à emporter trouve Ethan travaillant sans son frère pour la première fois sur un long métrage. Les frères Coen ont créé ensemble certains des films les plus emblématiques de l’histoire du cinéma, et il sera certainement intéressant de voir ce qu’Ethan peut réaliser par lui-même après l’épopée shakespearienne acclamée par la critique de son frère Joel. La Tragédie de Macbeth en 2021.

Poupées à emporter présente un casting de stars dirigé par Femme de ménage et Il était une fois à Hollywood star Margaret Qualley dans le rôle de Jamie et Geraldine Viswanathan de Bloqueurs et Travailleurs miracles renommée comme mariale. Le reste du casting comprend Beanie Feldstein (Booksmart, American Crime Story), Colman Domingue (Lincoln, craignez les morts-vivants) et Bill Camp (12 ans d’esclavage, les restes), avec Pedro Pascal (Le poids insupportable du talent massif) et Matt Damon (Jason Bourne, Air) également mis à fonctionnalité.

Poupées à emporter devrait sortir aux États-Unis par Focus Features le 22 septembre 2023.