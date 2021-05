Êtes-vous prêt pour «l’été chaud» ou vous sentez-vous «FODA»?

Alors que les taux de vaccination augmentent et que le nombre de cas de COVID-19 diminue, beaucoup attendent avec impatience un retour à une vie normale, y compris de retrouver leur famille, de voyager à nouveau et de retourner dans leurs restaurants préférés.

Beaucoup ont également hâte de revenir sur la scène des rencontres, mais un nouveau terme est apparu pour décrire l’hésitation que beaucoup ressentent: FODA, ou la peur de sortir à nouveau. Le terme a été inventé pour la première fois par Logan Ury, directeur de la science des relations chez Hinge, qui a déclaré que 51% des utilisateurs de Hinge déclaraient ressentir de la FODA.

« Sortir ensemble est toujours une source d’anxiété, et sortir ensemble au milieu d’une pandémie? Il n’est pas surprenant que ce soit une période vraiment éprouvante pour les gens », a déclaré Ury à TMRW.

Qu’est-ce que «FODA»?

Ury et des représentants d’autres sites de rencontres ont déclaré que, même si de nombreuses personnes attendent avec impatience un « été chaud vax« ou un »coup fille été, « les données recueillies par diverses équipes montrent que les gens hésitent à recommencer leur vie amoureuse. Beaucoup semblent également rechercher une connexion à long terme plutôt que de courtes aventures.

Un thème commun était la question de savoir comment interagir à nouveau avec les autres après tant de temps passé dans l’isolement ou avec seulement quelques personnes.

« Beaucoup de gens nous disaient que … alors qu’il y avait une grande importance sur le fait de vouloir trouver l’amour et trouver un partenaire, il y avait aussi beaucoup d’hésitation, et cette hésitation est due au fait que les gens ont envie de sortir avec eux les compétences sont rouillées, leurs compétences sociales sont rouillées », a déclaré Ury. « Et bien sûr, il y a aussi des craintes autour des précautions COVID en général. »

Michael Kaye, responsable des relations publiques chez OKCupid, a déclaré que de nombreux utilisateurs du site avaient exprimé leur inquiétude à l’idée de recommencer à dater.

« La plupart d’entre nous sont à la maison en solo depuis si longtemps … Il y a certainement des gens qui sont nerveux à l’idée de retourner à la datation », a déclaré Kaye. « Ce que nous voyons parmi nos utilisateurs, c’est que les gens sont vraiment nerveux pour ce premier rendez-vous. »

Comment les gens peuvent-ils combattre ce sentiment?

La Dre Jessica Stern, psychologue clinicienne à NYU Langone Health, a déclaré que bon nombre des préoccupations des gens à propos de la datation à nouveau ne sont pas nouvelles: des choses comme apprendre à connaître quelqu’un de manière romantique, trouver un style de communication qui fonctionne pour les deux parties et être vulnérable. avec une nouvelle personne a toujours été stressant.

« Trouver un moyen de se sentir à nouveau à l’aise est une source d’anxiété », a déclaré Stern. « Certaines personnes ont plaisanté au cours de la dernière année en disant que nous avions oublié comment socialiser en général, et je pense que c’est quelque chose qui peut sembler encore plus effrayant dans un scénario de rencontre lorsque vous essayez de vous amuser et de vous connecter avec quelqu’un de plus niveau. »

Stern avait quelques conseils pour faire face à la FODA: assurez-vous que vous et la personne avec qui vous sortez avez établi des limites claires sur les précautions COVID-19 que vous prenez, et communiquez directement autant que possible.

« Je pense que beaucoup de gens pensent que (être direct) peut les rendre moins attrayants ou moins amusants ou moins cool ou quoi que ce soit, mais il peut certainement y avoir des moyens légers et ludiques pour vous de définir certaines de ces normes que vous ont », a déclaré Stern. «Il n’est pas nécessaire que ce soit un discours sérieux d’une manière qui semble rigide, mais trouver des moyens d’être direct peut être très utile et est vraiment bon pour l’établissement de relations … même si cela semble un peu gênant au début. «

Ury a dit que cela peut également aider à se rappeler que beaucoup d’autres personnes sont probablement aux prises avec la FODA, et même parler franchement de vos nerfs peut aider à briser la glace.

«Disons que vous vous présentez à un rendez-vous et que vous dites: ‘Hé, vous savez, je suis vraiment ravi de vous rencontrer, mais je me sentais en fait un peu nerveux, je n’ai pas eu de rendez-vous depuis la pandémie,’ et l’autre personne pourrait dire quelque chose comme: «Oh, moi non plus, et je me sentais nerveux aussi» », a déclaré Ury. « Je ne vous recommande pas de passer toute la journée à parler de la pandémie, mais cela crée ce sentiment de connexion, d’authenticité, de vulnérabilité, qui permet vraiment à la date de partir d’un bon départ. »

Il n’est pas non plus nécessaire d’abandonner des outils comme les chats vidéo, qui sont devenus plus courants que jamais au milieu de la pandémie. Clare O’Connor, responsable du contenu éditorial de Bumble, a déclaré que près de la moitié des utilisateurs de Bumble ont déclaré préférer faire des premiers rendez-vous virtuellement.

« La datation virtuelle est là pour rester », a déclaré O’Connor. « … Je pense que les gens le voient maintenant comme une sorte de pré-date avant de partir pour un rendez-vous réel. Je pense que les gens disent maintenant: ‘Pourquoi n’ai-je pas cette date vidéo, plutôt que de partir dans un bar ou un restaurant, «ce qui peut être accablant après un an de ne pas le faire».

Quelles autres tendances de rencontres se produisent actuellement?

FODA n’est pas la seule tendance de rencontres à avoir un moment: les trois représentants d’applications de rencontres interrogés pour cet article ont déclaré qu’ils avaient vu des tendances intéressantes de la part de leurs utilisateurs pendant la pandémie.

Une chose qui semble persister est un plus grand intérêt pour les relations à long terme: Kaye a déclaré que sur OKCupid, 84% des dateurs ont déclaré qu’ils recherchaient un « partenaire stable », et environ un quart de ces répondants ont déclaré qu’ils l’étaient à la recherche d’un plus grand engagement après la pandémie.

«Les gens sont aujourd’hui deux fois plus susceptibles de dire que la pandémie leur a donné envie de s’installer le plus tôt possible», a déclaré Kaye.

O’Connor a déclaré que sur Bumble, il y a eu une baisse de «près de 40%» des images fantômes, lorsqu’une personne arrête brusquement de communiquer.

« Peut-être que cette dernière année a été juste une année de réflexion où les gens regardent ce qu’ils veulent vraiment chez un partenaire, dans une relation, et leur donnent un sentiment de clarté … pas seulement de décider, ‘Wow, je ne veux pas pour parler à cette personne plus, au revoir, et des images fantômes », a déclaré O’Connor.

Les dates elles-mêmes changent également: Kaye a déclaré qu’il y avait eu un regain d’intérêt pour les rendez-vous en plein air, avec « la plupart » des utilisateurs d’OKCupid disant que leur « date post-pandémique idéale est littéralement n’importe quoi à l’extérieur », y compris la randonnée, la visite d’un parc ou les activités. une marche.

Un autre facteur important? Vaccins. Kaye a déclaré que sur OKCupid, plus de 70% des utilisateurs ont déclaré qu’ils recevaient le vaccin contre le coronavirus et que ceux qui prévoyaient de l’obtenir avaient « 5% de conversations en plus, 14% de correspondances en plus et 15% plus de likes » sur leurs profils. . Certains utilisateurs, en particulier la génération Z ou la génération Y, peuvent même annuler des rendez-vous avec des personnes qui ne sont pas intéressées par le vaccin.

«Obtenir le vaccin n’est pas seulement bon pour votre santé», a déclaré Kaye. « C’est vraiment très positif pour votre vie amoureuse. »

