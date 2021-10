Êtes-vous à la retraite? Michael Caine a clarifié sa situation d’acteur

À l’ère des prémices et des nouvelles rapides, beaucoup se sont précipités pour confirmer une information qui a mis fin à la course des Michael Caine. L’acteur qui est devenu un élément central de la filmographie de Christophe Nolan prend 2 Oscars gagné dans sa carrière et près de 200 crédits d’acteur. Il a fait ses premiers pas en tant qu’artiste au milieu des années 50 et depuis, il n’a cessé de travailler.

Hier, il a été signalé que Caïn il avait décidé de se retirer du métier d’acteur. Lors d’un entretien avec BBC a glissé ça Meilleures ventes, son dernier long métrage, pourrait être le définitif et il s’interroge sur le manque de possibilités pour les acteurs de 88 ans. Mais compte tenu de l’agitation causée par les déclarations, il a publié aujourd’hui une déclaration dans laquelle il a tout nié et a clairement indiqué qu’il n’allait pas se retirer.

« Concernant ma retraite, j’ai passé plus de 50 ans à me lever à 6 heures du matin pour faire des films et je ne vais pas me débarrasser de mon réveil », a déclaré l’acteur de Interstellaire. De plus, il était chargé de poster un message sur son compte Twitter pour apporter plus de sérénité à vos followers : « Je n’ai pas pris ma retraite et peu de gens le savent ».

De quoi parle Best Sellers, sa dernière production

Le film qui a fait tout le buzz était Meilleures ventes, Quoi Michael Caine co-vedette avec Place Aubrey sous la direction de Lina Roessler. C’était la dernière production que l’acteur de Homme chauve-souris Il a tourné ces dernières années, mais cela est dû au manque d’opportunités, à la pandémie mondiale et à un problème de dos qui l’a éloigné des plateaux de tournage pendant un certain temps. Cela ne signifiait en aucun cas la fin de sa carrière.

Le film se concentre sur Harris Shaw (Caïn), un auteur à la retraite avec très peu de patience qui décide de faire le tour de son dernier livre pour aider une publiciste à démarrer sa carrière. Meilleures ventes a un lien spécial avec Michael qui a dit dans l’interview avec le BBC qu’il est devenu écrivain et que le côté positif c’est qu’il peut le faire « Sans sortir du lit ».

